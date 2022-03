Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp BIWASE lần thứ 12 - 2022

(LĐ online) - Nhỏ con, nhanh nhẹn, tay đua Trần Thị Kim Anh của đội Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp đã thi đấu xuất sắc khi là người cán đích đầu tiên chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt trong ngày 7/3.

Tay đua Trần Thị Kim Anh cán đích đầu tiên chặng 4 tại Đà Lạt

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp BIWASE là một giải đua xe đạp lớn dành cho phái nữ hàng năm trong những năm gần đây, do Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) phối hợp Sở Văn hoá Thể thao Du lịch cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tổ chức, đến nay đã liên tục diễn ra trong 12 năm liền. Giải năm nay diễn ra từ ngày 4 - 13/3/2022 với 10 chặng đua, có tổng chiều dài 1.101 km, đường đua kéo dài từ Bình Dương qua các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và trở về lại Bình Dương.

Tham dự giải có trên 40 tay đua nữ của 9 đội đua trong nước gồm: Biwase Bình Dương, Phân bón Con Voi Bình Dương, Lộc Trời An Giang, Hạt Ngọc Trời, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Vinama TP Hồ Chí Minh và New Group. Vì lý do dịch bệnh Covid-19 nên đến giờ chót, các đội đua nước ngoài đã không đến được, cuộc đua năm nay là sự tranh đua của các tay đua nữ trong nước.

Chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt có chiều dài 110 km. Xuất phát từ thành phố Bảo Lộc lúc 8 giờ sáng cùng ngày, đây là cung đường đua rất đẹp chạy dọc theo những vườn chè, vườn cà phê xanh tươi với những con dốc dài. Đặc biệt đèo Prenn nằm cuối chặng đua trước khi vào Đà Lạt là một thử thách cho bất kỳ tay đua nào.

Tay đua Trần Thị Kim Anh

Với sự nhanh nhẹn của mình, tay đua Trần Thị Kim Anh đã liên tục nằm trong tốp dẫn đầu chặng đua ở những đoạn cuối chặng. Trên đỉnh đèo Prenn, tay đua này đã tung cú nước rút để vượt qua các cua rơ đang bám theo mình, ngoạn mục cán đích đầu tiên.

Người về nhì của chặng đua này là tay đua Lâm Thị Thùy của đội Vinama - TP Hồ Chí Minh; tay đua về đích thứ ba là Quách Thị Phương Thanh của đội Phân bón Con voi Bình Dương.

Ngày mai 8/3, Ban tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân đoạt giải trong chặng 4 và sau đó các tay đua nữ sẽ bước vào tranh tài chặng 5, dài 51 km, với 10 vòng quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt.

VIẾT TRỌNG