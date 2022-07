Công an 12 huyện, thành phố tranh tài Giải Bóng đá mini

(LĐ online) - Chiều 4/7, tại TP Bảo Lộc đã khai mạc Giải Bóng đá mini Khối thi đua số 4, năm 2022, với sự tham gia thi đâu tranh tài của 12 đội bóng đến từ công an các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đổng. Giải đấu do Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an TP Bảo Lộc tổ chức.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ đại diện cho công an 12 huyện, thành phố tranh tài tại giải đấu

Tại giải đấu, Ban tổ chức chia các đội làm 4 bảng thi đấu vòng tròng 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đâu vòng tứ kết. Sau đó, thi đấu loại trực tiếp để chọn ra đội vô địch giải đấu.

Theo Ban tổ chức, giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sỹ công an 12 huyện, thành phố thuộc Khối thi đua số 4 – Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng luyện tập thể dục, thể thao của cán bộ, chiến sĩ góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào, nhiệm vụ được giao.

Để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức yêu cầu các đội bóng phải chấp hành nghiêm túc điều lệ giải và quy định của Ban tổ chức đề ra; đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong khi tham gia thi đấu. Các vận động viên tham gia hết mình, đoàn kết, thân ái và nêu cao tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng”. Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra nhiều trận đấu vòng loại hấp dẫn.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7/7.

KHÁNH PHÚC