Đam mê tìm lại

Đam mê An dành cho môn chạy bộ tưởng chừng như đã mất bởi những chấn thương dai dẳng, những đau đớn trong mỗi bước chạy, những khó khăn trong quá trình phục hồi. Nhưng, tình yêu thể thao trong sâu thẳm tâm hồn đã giúp An đứng vững trước những đớn đau, thất vọng để rồi tìm lại niềm đam mê và gìn giữ, vun đắp thêm trong mỗi lần về đích.

Những bước chạy mạnh mẽ, bứt tốc dứt khoát của Đăng An

Kể từ lần tổ chức đầu tiên (năm 2017) đến nay, mỗi lần Giải Siêu Marathon Dalat Ultra Trail diễn ra đều thu hút hàng ngàn vận động viên, người quan tâm tham gia thi đấu, cổ vũ. Những cung đường đẹp, những thử thách, sự cổ vũ nồng nhiệt, phấn khích... là một đặc trưng của giải đấu này. Năm nay, khán giả thật sự vỡ òa phấn khích và xúc động bởi hành trình về nhất ở cự ly 21 km của vận động viên Trần Đăng An, 27 tuổi đến từ Đà Lạt, kết thúc phần thi chỉ với 1 giờ 54 phút.

Quay lại thời điểm năm 2017, An khi đó đang là một trong những vận động viên đã khẳng định được tài năng bằng nhiều thành tích như, Huy chương Bạc 7 km trẻ Việt dã Báo Tiền Phong năm 2013 (nay là Tiền Phong Marathon), Huy chương Vàng tiếp sức 4 x 800 m năm 2015 Cúp Thống nhất (khu vực miền Nam), nhiều lần vô địch các giải cấp tỉnh, giải leo núi... An đặc biệt có thế mạnh ở các cự ly 800 m và 1.500 m, yêu cầu tốc độ và mạnh mẽ. Do vậy, giáo án tập luyện của An gồm nhiều bài tập đa dạng, từ cải thiện sức mạnh cơ bắp như gánh tạ, kéo dây; đến các bài tập sức nhanh, tốc độ, bổ trợ rào; rèn luyện sức bền, việt dã.

An kể, cuối năm đó, khi đang cùng với Đội tuyển trẻ của tỉnh tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cho giải Leo núi Bà Rá Bình Phước (thuộc hệ thống giải Quốc gia), An đã không may bị chấn thương nặng - rách cơ đùi sau.

Những khát khao thi đấu, ước mơ khẳng định tài năng ở các giải đấu lớn dịp cuối năm 2017 và đầu năm 2018 của An phải đã phải dừng lại. Vừa bất lực, vừa tự trách mình, An rời đội tuyển để về lại Đà Lạt chờ hồi phục chấn thương. Chấn thương của An cần khoảng 6 tháng đến một năm để hồi phục. “Những ngày đầu, dù thất vọng với bản thân, không đi lại được, nhưng em vẫn gắng tự động viên mình, tuân thủ chế độ ăn, ngủ, nghỉ ngơi để sớm trở lại với niềm đam mê của mình”, An nhớ lại.

Sau vài tháng tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị, chấn thương của An dần phục hồi. Cơ thể có thể thực hiện được các bài vận động nhẹ. “Nhưng chưa đi bộ được bao nhiêu, vùng cơ tổn thương của em lại đau âm ỉ. Nhiều lần như thế khiến em không còn giữ được niềm tin như trước nữa. Em bắt đầu cảm thấy căng thẳng, lo lắng”, An nói.

Thời gian sau đó, thể chất của An cũng không cải thiện nhiều, niềm tin của em cũng vơi dần. Phác đồ tập luyện và chế độ ăn không còn được áp dụng khoa học như trước nữa, từ chỉ 55 kg nay An nặng hơn 85 kg. Cuối năm 2018, các đồng đội cũ của An lên Đà Lạt tập huấn, An nhìn những bước chạy thanh thoát, bứt tốc mạnh mẽ trong khi mình nặng nề hoàn thành một vòng Hồ Xuân Hương vỏn vẹn 5 km mất đến hơn 30 phút - hy vọng trở lại với thi đấu điền kinh đỉnh cao của An sụp đổ.

Tưởng chừng sự thất vọng mãi đeo bám, năm 2019 An tình cờ được bạn rủ tham gia giải Dalat Ultra Trail. Mặc dù đoạt giải Ba ở cự ly 10 km, nhưng với cân nặng hơn 80 kg, thể lực và sức bền cũng không còn được như trước, An nghĩ rằng “sẽ không bao giờ quay lại chạy nữa vì quá mệt mỏi”. Về nhà, An tự vấn “phải chăng những chấn thương, khó khăn hiện tại chỉ là cái cớ, biện hộ cho sự lười biếng và ý định bỏ cuộc của bản thân? Mình còn trẻ, một chút thử thách mà đã bỏ cuộc, đánh rơi mục tiêu và đam mê ban đầu”.

Kể từ đó, An quyết tâm tập luyện trở lại, ăn uống điều độ để giảm cân - một quá trình đấu tranh tâm lý căng thẳng với vô vàn khó khăn. Trong vòng 6 tháng, An giảm 20 kg, sức bền, tốc độ, lẫn tinh thần được cải thiện rõ rệt. Để tìm lại cảm giác thi đấu, trong năm 2019 và các năm sau đó, An liên tục đăng ký và về đích ở vị trí nhất, nhì, ba trong hàng chục giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Tiêu biểu có Techcombank Marathon Internation, Danang International Marathon, Vietnam Trail Marathon, VNExpress Marathon Hue...

Những ngày này, An đang tập trung tập luyện cho các giải chạy địa hình cũng như đường phẳng ở cự ly 5 km, 10 km, 15 km và xa hơn nữa là 42,195 km, 70 km, 100 km. An cho rằng, chặng đường sắp tới sẽ nhiều khó khăn và thử thách nhưng với tinh thần quyết đấu, tập luyện khoa học và những bài học đã trải qua, An sẽ bình tĩnh đối mặt và vượt qua. Và hào quang không phải là những thành tích, huy chương hay số tiền thưởng trong mỗi cuộc đua. Nó chỉ được tỏa sáng khi chúng ta vượt qua những đoạn đường gập ghềnh, khổ đau, nghiệt ngã của cuộc đời để tìm đến niềm vui, niềm đam mê, mục tiêu, lý tưởng của đời mình.

NHẬT QUỲNH