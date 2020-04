Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân xe ben chở cát làm sập cầu sắt dân sinh

(LĐ online) - Ngày 20/4, Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ nguyên nhân xe ben trọng tải lớn gây ra vụ tai nạn làm sập cầu sắt dân sinh xảy ra tại Thôn 7 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm).

Hiện trường vụ tai nạn sập cầu sắt dân sinh do chiếc xe ben trọng tải lớn gây ra ngày 18/4

Theo đó, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nói trên. Đồng thời, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Bảo Lâm kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Trên cơ sở đó đề nghị UBND huyện Bảo Lâm có biện pháp khắc phục để đảm bảo ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. UBND huyện Bảo Lâm có trách nhiệm căn cứ Điều 38 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để thực hiện trách nhiệm của mình và phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết, khắc phục hậu quả do vụ tai nạn giao thông gây ra.

Trên cơ sở đó, yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND huyện Bảo Lâm và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo về Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng trước ngày 5/5/2020 để Ban ATGT tỉnh có cơ sở báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng online đã đưa tin : Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/4, xe ben chở cát có tổng tải trọng gần 20 tấn (của Công ty TNHH Vũ Văn Lợi, địa chỉ xã Lộc Nam) lưu thông qua cầu sắt dân sinh tại Thôn 7 (xã Lộc Nam) có giới hạn tải trọng dưới 5 tấn khiến chiếc cầu đổ sập.

HẢI ĐƯỜNG