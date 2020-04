Nhiều công trình khách sạn tại Đà Lạt phạm luật

Chủ đầu tư tổ chức thi công công trình khi chưa có giấy phép xây dựng, có phép nhưng thi công sai phép, vượt tầng, vi phạm khoảng lùi lộ giới…

Công trình khách sạn sai phạm vượt tầng tại 1Bis đường Hà Huy Tập (TP Đà Lạt) bị buộc khắc phục tháo dỡ phần sai phạm nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện

Đó là những hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng của nhiều công trình, dự án khách sạn đang thi công xây dựng tại TP Đà Lạt. Mặc dù cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử lý hành chính, đình chỉ thi công, buộc khắc phục hậu quả, nhưng hầu hết các chủ đầu tư đều nhùng nhằng, không thực hiện khắc phục tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Điển hình là trường hợp công trình nhà ở cấp IV, hạng II với mục đích sử dụng làm khách sạn xây dựng vượt tầng tại địa chỉ 1Bis đường Hà Huy Tập (Phường 3, TP Đà Lạt), do bà Đặng Thị Khánh Vy (20 tuổi, ngụ Phường 8, TP Đà Lạt) đứng tên chủ đầu tư. Công trình được UBND TP Đà Lạt cấp giấy phép xây dựng (GPXD), quy mô 5 tầng, trên thực tế chủ đầu tư xây dựng đến 7 tầng, và “biến” phần thiết kế ban công thành buồng phòng, với tổng diện tích sai phép trên 1.000 m2.

Từ sai phạm trên, ngày 5/11/2019, UBND TP Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc chủ đầu tư ngừng thi công công trình, tháo dỡ toàn bộ phần công trình sai phạm trong thời gian 10 ngày (tính từ ngày 5/11/2019). Tuy nhiên, từ đó đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa chấp hành tháo dỡ phần công trình sai phạm, đã vậy còn phớt lờ quyết định đình chỉ thi công công trình của cơ quan chức năng, tiếp tục cho hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, mặc dù chưa chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả, chủ đầu tư vẫn tiếp tục nộp hồ sơ xin thay đổi công năng công trình, và ngày 18/2/2020, UBND TP Đà Lạt lại ban hành văn bản đồng ý cho chủ đầu tư công trình 1Bis đường Hà Huy Tập điều chỉnh nội dung GPXD từ nhà ở cấp IV, hạng II thành công trình khách sạn Cấp III.

Công trình khách sạn ngàn tỷ bị đình chỉ thi công vì chưa có GPXD tại số 1 đường Hùng Vương, TP Đà Lạt

Tương tự, công trình dự án khách sạn với suất đầu tư “ngàn tỷ” của Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Vy làm chủ đầu tư tại Số 1 đường Hùng Vương (Phường 10, TP Đà Lạt) cũng đang bị đình chỉ thi công vì xây dựng công trình khi chưa có GPXD. Với việc làm trái luật này, chủ đầu tư đã bị UBND TP Đà Lạt xử phạt hành chính với số tiền 40 triệu đồng; yêu cầu ngừng toàn bộ việc thi công công trình, trong thời hạn 60 ngày (tính từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, ngày 27/9/2019), phải bổ túc hồ sơ, lập thủ tục đề nghị cấp GPXD theo quy định, quá thời hạn mà không xuất trình được hồ sơ GPXD thì buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm. Và cho đến nay đã quá thời hạn quy định nhưng chủ đầu tư vẫn chưa trình được GPXD, cũng chưa thực hiện tháo dỡ phần công trình sai phạm.

Nổi cộm nhất là công trình Khách sạn Diamon Hill, nằm đối diện khu Vườn hoa Minh Tâm Đà Lạt. Công trình vừa khởi công xây dựng đã gây nhiều ý kiến trái chiều về việc cấp GPXD cũng như các vi phạm tại công trình.

Theo hồ sơ mà chúng tôi có được, đây là công trình dân dụng cấp III, được Sở Xây dựng Lâm Đồng cấp GPXD số 133/GPXD ngày 2/10/2019 cho chủ đầu tư là ông Trần Thanh Vân (sinh năm 1955, thường trú tại Q.3, TP Hồ Chí Minh). Công trình được phép xây dựng tại vị trí khu đất rộng hơn 1.942 m2 thuộc thửa đất 330, Tờ bản đồ số 8 (Phường 10, TP Đà Lạt), với diện tích xây dựng hơn 540 m2, tổng diện tích sàn 1.803 m2; khoảng lùi lộ giới 6 m so với đường Khe Sanh và lớn hơn 1 m so với ranh đất còn lại. Công trình có chiều cao 15 m (tính từ cốt nền tầng trệt, cao hơn cốt nền sân hoàn thiện 1 m đến đỉnh cao nhất của mái công trình), quy mô 3 tầng (1 trệt, 2 lầu) và một bán hầm; kết cấu tường vây cọc khoan nhồi; móng, vách hầm BTCT, tường xây gạch, trát vữa, sơn nước, mái lợp ngói, nền lát gạch.

Chưa đề cập tới các ý kiến trái chiều về việc cấp GPXD cho công trình, sau khi chủ đầu tư đưa máy múc vào bạt đồi, múc đất thi công công trình, ngày 23/12/2019, qua kiểm tra, UBND Phường 10, TP Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ thi công công trình vì chủ đầu tư có hành vi không thực hiện ép cọc nhồi trước khi thi công đào đất theo như thiết kế được duyệt; công trình chỉ được đào đất ở khoảng cách 23 m từ tim đường Khe Sanh, nhưng thực tế đào đất cách tim đường 15 m, diện tích vi phạm khoảng lùi đường Khe Sanh là 8x20 m, cao 2,2 m. Đồng thời hiện trạng san gạt đất cũng không theo GPXD đã được cấp, cụ thể công trình san gạt từ 10 - 12 m (tính từ đỉnh đất xuống cote tầng hầm) là chưa phù hợp với hồ sơ cấp phép xây dựng (lấy đất xuống 8,6 m, giật 2 cấp, được thi công khoan nhồi, tường vây từ đỉnh đất xuống cote tầng hầm).

Với các sai phạm trên, ngày 26/12/2019, UBND TP Đà Lạt đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng đối với ông Trần Thanh Vân, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công công trình; trong vòng 60 ngày phải lập thủ tục hồ sơ đề nghị điều chỉnh GPXD theo quy định.

Trong khi đó, về phần công trình xây dựng, chủ đầu tư đã thi công được một phần công trình… Ngày 25/2/2020, UBND Phường 10 tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng (vi phạm khoảng lùi đường Khe Sanh hơn 12 m2) tại thửa đất số 330, Tờ bản đồ số 8 (Phường 10, TP Đà Lạt), đồng thời lập tờ trình gửi Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt đề xuất UBND TP Đà Lạt ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Ngày 28/2/2020, UBND TP Đà Lạt đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Số 815/QĐ-XPVPHC) đối với ông Trần Thanh Vân với số tiền 15 triệu đồng; yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công công trình; tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trong vòng 10 ngày (tính từ ngày 28/2/2020). Tuy nhiên, theo biên bản phúc tra ngày 10/4/2020, của UBND Phường 10 cho thấy, chủ đầu tư vẫn chưa nộp phạt, chưa chấp hành tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng…

Công trình Khách sạn Diamon Hill vi phạm trật tự xây dựng tại thửa đất 330, Tờ bản đồ số 8 (Phường 10, TP Đà Lạt)

Trở lại với việc cấp GPXD cho công trình Khách sạn Diamon Hill, theo một cán bộ của Sở Xây dựng, việc cấp GPXD cho công trình trên là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch xây dựng theo Quyết định 704 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như quy hoạch phân khu và kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, phù hợp với Quyết định 36/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh; giấy tờ hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết định chuyển mục đích sử dụng đất do UBND TP Đà Lạt cấp cho chủ đầu tư; Hồ sơ, bản vẽ thiết kế đề nghị cấp GPXD và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định. Theo đó, công trình chia thành 3 khối, đảm bảo cảnh quan khu vực (không bố trí công trình có chiều dài quá lớn theo đường Khe Sanh), phần đào đất có lượng tương ứng và giật cấp.

Vậy nhưng, phản ứng từ phía người dân lại cho rằng: Việc cấp GPXD cho công trình trên là chưa phù hợp, bởi vì vị trí công trình nằm ngay khúc cua hình “chữ S” của đường Khe Sanh (Quốc lộ 20B, đoạn qua đô thị thuộc địa bàn Phường 10, TP Đà Lạt), khi công trình hoàn thành đấu nối giao thông vào quốc lộ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông cho các phương tiện. Chưa kể, việc cơ quan nhà nước cấp phép cho chặt hạ thông, bạt núi, đào hầm để xây công trình khách sạn là chưa có tiền lệ ở khu vực này.

Có cùng nhận định, một số cán bộ quản lý xây dựng cũng cho rằng việc cấp GPXD cho công trình trên là chưa phù hợp với thực tế địa hình, bởi đỉnh đồi đang cao hơn nóc công trình, nhưng không hiểu sao lại cho phép múc đất xây dựng tầng bán hầm. Đồng thời, nghi ngờ khi cấp GPXD cơ quan chức năng chỉ căn cứ theo GCNQSDĐ chứ chưa khảo sát thực tế, nên khả năng đất thực tế đã chuyển mục đích xây dựng nhỏ hơn so với đất trên sổ đỏ.

Kiểm tra thực tế hiện trường, cơ quan chức năng cũng nhận định, khu đất được cấp GPXD công trình Khách sạn Diamon Hill thực tế nhỏ hơn so với GCNQSDĐ khoảng 4 m (bao gồm chiều sâu công trình xây dựng trên thực tế nhỏ hơn 2,2 m so với GPXD đã được cấp +1,8 m vi phạm khoảng lùi công trình so với đường Khe Sanh).

Có thể nói, việc cấp GPXD cho công trình Khách sạn Diamon Hill có phù hợp hay chưa hãy để cơ quan có thẩm quyền rà soát, trả lời xác đáng cho người dân. Riêng việc xử lý những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nếu không làm nghiêm sẽ dẫn đến lờn luật, gây mất niềm tin trong Nhân dân.

THỤY TRANG