Đơn Dương tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản

Được tin báo từ người dân về hiện tượng khai thác đất trái phép, chúng tôi trao đổi với Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Đơn Dương. Phó phòng Lưu Đình Châu quyết định đề nghị Công an phối hợp, cùng cộng sự và chúng tôi đến tận hiện trường và lập biên bản.

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép tại thôn Tân Hiên, xã Lạc Xuân vào ngày 6/5/2020.

Đó là vụ diễn ra vào đầu tháng 5/2020 ở thôn Tân Hiên, xã Lạc Xuân. Cùng kiểm tra hiện trường với ông Lưu Đình Châu còn có công an Lê Thành Tín, chuyên viên TN&MT Trần Tấn Cường và tôi. Tại thửa đất số 57, Tờ bản đồ 37, đất vừa múc và đưa lên xe các ô tô chở đi, thế nhưng công chức địa chính xã cho rằng “không biết”(?). Vì có người báo, khi đoàn tiếp cận hiện trường, các ô tô đã kịp lánh đi, chỉ còn một xe máy, 18 can đựng dầu loại 20 lít, trong đó 10 can đang đầy; phía dưới đồi là 1 máy nổ dùng để đục đá viên và bên ngoài là chiếc máy múc đất. Tìm hiểu nhanh chủ khai thác, đoàn về trụ sở UBND xã Lạc Xuân đề nghị công chức địa chính của xã yêu cầu chủ khai thác đến làm việc. Biên bản được lập trước chứng kiến của Chủ tịch UBND xã. Ngày hôm sau, đoàn và xã cùng chủ khai thác ghi nhận tác động cụ thể thực tế tại hiện trường để làm cơ sở UBND xã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Cụ thể, 26 m3 đất thuộc khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã khai thác nhưng không có giấy phép. Hành vi này đã vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 47, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ. Vụ việc tiếp tục được xử phạt tiền đối với chủ khai thác, đồng thời UBND huyện Đơn Dương nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm đối với công chức của xã Lạc Xuân. Đúng như Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương Đinh Thị Mai khẳng định với chúng tôi: “Đã vi phạm quy định về tài nguyên và khoáng sản là phải xử lý nghiêm, dứt khoát thế!”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng ghi nhận quan điểm và thái độ xử lý vi phạm về lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản của UBND huyện, xã và các cơ quan chức năng ở huyện Đơn Dương còn thể hiện rõ trong thời gian qua. Cụ thể, năm 2019, UBND huyện, UBND các xã và Công an huyện đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 42 trường hợp với tổng giá trị tiền 191 triệu đồng. Năm 2020, từ tháng 2, UBND huyện đã ban hành văn bản: “quản lý và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn” (số 197) và “thực hiện công tác quản lý về san gạt, cải tạo mặt bằng” (số 199).

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Hữu Túc cho biết, lãnh đạo huyện thường xuyên chỉ đạo cụ thể đến các phòng, ban, ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ việc san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019 ngày 19/11/2019 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 5/1/2020. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2020, chính quyền huyện, cấp xã và cơ quan chức năng đã ban hành 11 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 11 đối tượng liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Cụ thể, 3 trường hợp xảy ra tại xã Ka Đơn, 3 trường hợp xảy ra ở xã Tu Tra, 2 trường hợp xảy ra ở xã Đạ Ròn, 2 trường hợp xảy ra ở thị trấn D’Ran và 1 trường hợp xảy ra ở xã Ka Đô. Các hành vi vi phạm bao gồm: khai thác khoáng sản (san lấp đất) không phép, hủy hoại đất. Tổng số tiền phạt vi phạm là 65,5 triệu đồng, trong đó có trường hợp phạt đến mức 20 triệu đồng (ông Trịnh Thái Sơn, xã Ka Đô hành vi hủy hoại đất).

Tuy phát hiện và xử lý nghiêm như vậy, nhưng với địa bàn rộng và phức tạp về địa hình, cùng nhu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản lớn, trên địa bàn huyện vẫn luôn tiềm ẩn tình hình vi phạm. Nhằm quyết liệt hơn, ngày 16/4, Chủ tịch UBND huyện Dương Đức Đại tiếp tục ban hành Quyết định số 435 “Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, hoạt động khai thác khoáng sản, nước và sử dụng đất đai, san gạt, cải tạo mặt bằng trên địa bàn huyện”. Theo đó, Trưởng đoàn là Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Thị Mai, 2 Phó đoàn là ông Lưu Đình Châu - Phó Phòng TN&MT và ông Hồ Quang Chánh - Phó Công an huyện; cùng các thành viên là lãnh đạo của các ngành liên quan cấp huyện như: Thanh tra, Chi cục Thuế, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và hạ tầng, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Đoàn sẽ trưng tập công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị liên quan cùng tham gia. Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn là xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đột xuất; kiểm tra ngoài giờ hành chính, cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ khi cần thiết. Sau mỗi đợt kiểm tra báo cáo UBND huyện về kết quả, tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có); thời gian kiểm tra kéo dài đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó, ngày 28/4, Trưởng đoàn Đinh Thị Mai đã ký Văn bản 613 “Kế hoạch kiểm tra” để triển khai ngay. Nội dung kiểm tra bao gồm hồ sơ, thủ tục pháp lý; kiểm tra hiện trạng; nghĩa vụ tài chính… Phó đoàn Lưu Đình Châu cho biết: “Huyện rất quan tâm đến lĩnh vực môi trường và tài nguyên khoáng sản. Với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành chức năng với ngành TN&MT, huyện Đơn Dương đang tích cực triển khai quyết liệt”. Huyện cũng đã xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2020 là “Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản chặt chẽ; thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản, khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép”.

MINH ĐẠO