Lửa thiêu rụi 3 nhà dân tại xã Bảo Thuận

(LĐ online) - Ngày 20/5, ông K’Lôl - Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận (huyện Di Linh), cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ hỏa hoạn khiến 3 nhà dân bị thiêu rụi, trong đó, có 1 nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hiện tại, địa phương đang huy động lực lượng giúp các hộ dân khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn; đồng thời, trích nguồn kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể địa phương, nhà hảo tâm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà của gia đình bà Ka Der bị thiêu rụi đổ sập hoàn toàn và lan qua 2 căn nhà sát bên gây hư hỏng từ 50 - 60%

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 19/5, khi đang cắm điện nấu cơm thì bà Ka Der (ngụ tại thôn Ka La Krọt, xã Bảo Thuận) phát hiện ngọn lửa bùng phát từ góc nhà nên đã hô hoán hàng xóm ứng cứu dập lửa; đồng thời, thông báo vụ việc đến lực lượng PCCC Công an huyện Di Linh và chính quyền địa phương. Song, do căn nhà của gia đình bà Ka Der làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng phát dữ dội không thể khống chế và lan qua 2 căn nhà hàng xóm bên cạnh của gia đình ông K’Tìm và bà Ka Hiểu. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an huyện Di Linh đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu hộ.

Sau hơn 2 giờ, lực lượng chức năng và người dân cùng phối hợp triển khai các phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi 3 căn nhà. Trong đó, căn nhà của gia đình bà Ka Der bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ tài sản, vật dụng bên trong. Còn 2 căn nhà của gia đình bà Ka Hiểu và ông K’Tìm bị ngọn lửa thiêu rụi từ 50 - 60% cùng nhiều tài sản gây hư hỏng nghiêm trọng.

Xã Bảo Thuận trao hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị lửa thiêu rụi nhà cửa

Theo ông K’Lôl - Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận, 3 hộ dân bị hỏa hoạn đều thuộc diện khó khăn của địa phương, nên vụ cháy đã khiến cuộc sống của bà con càng thêm khó khăn. Sau khi vụ cháy xảy ra, xã đã huy động lực lượng phối hợp với công an và Huyện đội Di Linh giúp đỡ bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Hiện, xã đã trích kinh phí hỗ trợ cho gia đình bà Ka Der 5 triệu và 2 gia đình ông K’Tìm, bà Ka Hiển 3 triệu đồng/hộ; đồng thời, bố trí chỗ ở tạm thời và hỗ trợ các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết giúp bà con vượt quá khó khăn. Xã cũng đã có văn bản ghi nhận thiệt hại gửi UBND huyện Di Linh và các phòng chức năng của huyện để có phương án hỗ trợ kinh phí xây, sửa chữa lại nhà giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó, địa phương đang giao nhiệm vụ cho các đoàn thể kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, hiện vật giúp đỡ cho 3 gia đình.

KHÁNH PHÚC