Lạc Dương: Nhiều công trình hư hỏng do cơn bão số 10

(LĐ online) - Chiều 9/11, ông Trịnh Đình Thủy - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lạc Dương cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã khiến một số hạng mục công trình, giao thông trên địa bàn xã Đạ Sar bị hư hỏng nặng.

Tuyến đường bê tông Thôn 6 đi Quốc lộ 27C bị sụt lún

Cụ thể, tuyến đường giao thông nội vùng Khu nông nghiệp công nghệ cao ấp Lát bị sạt lở 2 điểm; sạt lở bờ kè ta luy Trường Mầm non Đạ Sar; tuyến đường bê tông Thôn 6 đi Quốc lộ 27C bị sập lún và điểm sạt trượt hư hỏng mương thoát nước dọc tuyến ĐT79.

Theo ông Thủy, hiện tại, nguồn vốn để khắc phục những công trình trên đã hết. Do đó, đối với công trình nội vùng Khu nông nghiệp công nghệ cao, huyện giao cho UBND xã Đạ Sar tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thuê đất thực hiện dự án và các hộ dân có đất canh tác sản xuất trong khu vực huy động nhân lực, vật tư, thiết bị để khắc phục sụt lún, sạt lở nhằm đảm bảo giao thông đi lại. Đối với hạng mục kè ta luy giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng khẩn trương nạo vét, khơi thông dòng chảy mương thoát nước dọc, ngang trong khu vực Trường Mầm non Đạ Sar. Còn đối tuyến đường bê tông thôn 6 giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư thực hiện khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông trong mùa mưa bão.

H.YÊN - T.HIỀN