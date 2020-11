Sửa chữa, khắc phục đoạn đường bị xuống cấp trên Quốc lộ 28

Sau nhiều năm đưa vào khai thác, đến nay một số đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 28 qua huyện Di Linh đã bị xuống cấp, gây khó khăn và không đảm bảo an toàn giao thông. Để khắc phục tình trạng này, Hạt Quản lý đường bộ 886.2 đã tiến hành sữa chữa nâng cấp theo định kỳ.

Quốc lộ 28 là tuyến đường huyết mạch nối liền 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông. Tuy nhiên, đến nay có đoạn trên Quốc lộ 28 đã bị hư hỏng nặng, mặt đường nhựa bị bong tróc, tạo thành “ổ gà”, hố sâu. Mặt khác, do một số đoạn không có mương thoát nước, nên mỗi khi trời mưa bị ngập nước nhiều giờ đồng hồ biến đoạn đường như một khúc sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trước thực trạng trên, thời gian qua, đơn vị Hạt Quản lý đường bộ 886.2 tại huyện Di Linh đã thực hiện các dự án sửa chữa nâng cấp định kỳ trên địa bàn các xã Gung Ré, Tân Lâm và thị trấn Di Linh như: nâng cấp mặt đường, lắp đặt cống dọc (cống ly tâm), gia cố lề, lắp đặt hố ga và thảm nhựa nóng với tổng chiều dài khoảng 6 km. Đến nay, có một số đoạn ở xã Gung Ré và thị trấn Di Linh đã được thảm nhựa, hiện đơn vị đang tiếp tục hoàn thành công đoạn thảm nhựa số đoạn còn lại. Riêng đoạn đường bị ngập nước tại Thôn 4, xã Tân Thượng với chiều dài trên 50 m do chưa có dự án đầu tư, nên đơn vị chưa triển khai sửa chữa khắc phục.

NDONG BRỪM