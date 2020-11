Tường rào trường học chờ sập: UBND TP Bảo Lộc chỉ đạo rà soát, kiểm tra xử lý

(LĐ online) - Liên quan đến vụ việc “Tường rào trường học chờ sập, uy hiếp hàng trăm học sinh” xảy ra tại trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) mà Báo Lâm Đồng Online đã phản ánh, UBND TP Bảo Lộc vừa có văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm tra xử lý đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và người dân.

Tường rào xuống cấp luôn rình rập gây nguy hiểm cho học sinh và người dân

Theo đó, UBND TP Bảo Lộc chỉ đạo, trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ khẩn trương gia cố 2 cánh cổng trường để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, đối với đoạn tường rào bê tông cao hơn 2 m và dài khoảng 50 m phía sau cổng phụ (đối diện trường Trường Mầm non Lộc Phát), Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc cùng trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ kịp thời có biện pháp tháo dỡ và xây mới để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và người dân tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Theo ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bảo Lộc, liên quan đến vụ việc tường rào trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ xuống cấp, Phòng đang tiến hành kiểm tra để lập phương an trình UBND TP Bảo Lộc cấp kinh phí xây mới vào năm 2021. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và người dân, Phòng đang hướng dẫn, đôn đốc nhà trường tiến hành các biện pháp phá dỡ những đoạn tường xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời, tiến hành chằng chống để đảm bảo an toàn.

Như Báo Lâm Đồng Online đã phản ánh: Dãy tường rào bao quanh khuôn viên nhà trường được xây dựng vào năm 2003, với chiều dài hơn 250 m và chiều cao 2 m, có tổng diện tích hơn 455 m2. Hiện, toàn bộ dãy tường rào bao quanh khuôn viên nhà trường đã xuống cấp, chi chít những vết nứt khiến các mãng tường bị xiêu vẹo có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào uy hiếp sự an toàn của hơn 660 giáo viên, học sinh. Đặc biệt, vào ngày 26/6/2020, sau một trận mưa lớn đã khiến 24 m tường rào bị đổ sập. Rất may, phần tường rào bị đổ sập nằm ở phía sau trường và đúng vào dịp nghỉ hè nên không gây nguy hiểm cho ai.

Ngoài trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, UBND TP Bảo Lộc cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các trường học trên địa bàn tiến hành kiểm tra các công trình xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn. Cụ thể, đối với trường Lê Văn Tám (Phường 2) cần tháo dỡ tường rào bị nghiêng và có biện pháp rào chắn đảm bảo an toàn; đồng thời, lập dự toán đề xuất xây mới. Trường Mẫu giáo Sao Sáng 2 tổ chức kiểm tra về chất lượng công rình, trên cơ sở đó để đề xuất ngay việc sử dụng, đầu tư xây dựng. Đề nghị trường Trần Quốc Toản (xã Đam B’ri) tháo dỡ phần hàng rào phía trước trường để đảm bảo an toàn cho học sinh và người tham gia giao thông; phần còn lại đề nghị trường có kế hoạch gia cố hoặc xin chủ trương xây mới; khu vực hàng rào xung quanh trường giáp với đường đất có thể đổ sập bất cứ lúc nào vì kết cấu móng không còn đảm bảo an toàn. UBND TP Bảo Lộc đề nghị trường có biện pháp gia cố ngay để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao.

UBMD TP Bảo Lộc giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc khắc phục các hạng mục nguy cơ mất an toàn tại các trường học trên địa bàn; tiếp tục hướng dẫn các đơn vị trường học, thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn tại trường học và kịp thời báo cáo để UBND TP Bảo Lộc có hướng xem xét, xử lý.

HẢI ĐƯỜNG