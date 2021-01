Đạ Tẻh: Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 mặt

Theo Ban An toàn giao thông huyện Đạ Tẻh, trong năm 2020, tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện giảm trên cả 3 mặt.

Theo đó, trong năm đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 2 người chết, 1 người bị thương. So với cùng kỳ 2019, số vụ giảm 6, số người chết giảm 3 và số người bị thương giảm 6.

Đạt được kết quả này là nhờ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ và rộng khắp; công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được thực hiện nghiêm túc; việc tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ được triển khai thường xuyên, liên tục... Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm phổ biến là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm quy định về mũ bảo hiểm; nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá khổ, quá tải trọng; phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; dừng đỗ không đúng nơi quy định; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy...

Riêng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, trong năm qua, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh không có tai nạn đường thủy. Tuy nhiên, toàn huyện có 3 doanh nghiệp tư nhân được cấp phép hoạt động khai thác cát và 82 thuyền bè, xuồng máy đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên các sông, hồ và phục vụ đi lại của các gia đình ở ven sông, hồ. Các phương tiện này chủ yếu là thuyền ba lá và xuồng máy công suất nhỏ tự chế nên việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chưa được thực hiện.

Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt phối hợp với các lực lượng chức năng, công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, trực tiếp nhắc nhở và cho các chủ phương tiện hoạt động trên sông, hồ ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, không chở quá số người quy định, thực hiện trang bị đầy đủ áo phao, sử dụng dụng cụ nổi, cứu sinh cá nhân khi đi trên phương tiện chở khách ngang sông, phòng chống tai nạn đuối nước.

