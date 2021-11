Sạt lở ta luy tại Khe Sanh: Các xe tải tạm thời lên xuống qua đèo Prenn

(LĐ online) - Liên quan tới vụ sạt lở ta luy nghiêm trọng tại đường Khe Sanh (Phường 10, TP Đà Lạt) ngày 12/11, trong sáng nay (ngày 13/11), lực lượng cảnh sát giao thông, Công an phường tạm thời đặt biển, yêu cầu các xe tải lên xuống thành phố theo tuyến đường đèo Prenn, thay vì đèo Mimisa.

Xe tải tạm thời không lên xuống đèo Mimosa do vụ sạt lở taluy đường Khe Sanh chiều 12/11

Theo đó, tại đường đèo Mimosa tại ngã 3 Khe Sanh – Trần Hưng Đạo, lực lượng Công an Phường 10, dân quân tự vệ túc trực hướng dẫn cho các xe tải xuống đèo đi về hướng đường Trần Hưng Đạo ra bùng binh Kim Cúc, đường 3 Tháng 4 để xuống đèo Prenn.

Tại chân đèo Mimosa, lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an Phường 3 cũng đặt biển báo hiệu tạm thời, hướng dẫn các xe tải không di chuyển lên TP Đà Lạt không qua đèo Mimosa mà đi theo hướng đèo Prenn.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở taluy trong sáng 13/11

Đây là chỉ đạo phân luồng giao thông tạm thời của lãnh đạo UBND TP Đà Lạt để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, cũng như các đơn vị thi công sửa chữa, khắc phục bờ la tuy đường Khe Sanh bị sạt lở nghiêm trọng. Liên quan tới vụ sạt lở, trong chiều 12/11, ít nhất 7 hộ dân với hàng chục nhân khẩu, kể cả khách du lịch buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn do ảnh hưởng từ vụ sạt lở ta luy nêu trên.

C.THÀNH