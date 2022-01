Xe chở đất không phủ bạt vô tư lưu thông trên Tỉnh lộ 725

(LĐ online) - Dọc theo Tỉnh lộ 725 đoạn qua 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) có ít nhất 5 điểm khai thác, múc đất chưa được chính quyền và cơ quan chức năng cấp phép. Điều đang nói, rất nhiều xe ben “có ngọn” không phủ bạt vô tư chở đất lưu thông làm đất rơi vãi bụi bay mùi mịt khiến người dân bức xúc.

Một quả đồi giáp ranh giữa xã Lộc Bắc và Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) đang bị xẻ thịt nham nham nhở

Theo ghi nhận, trong 5 điểm khai thác múc đất đang hoạt động, có 3 điểm thuộc địa bàn xã Lộc Bắc và 2 điểm thuộc địa bàn xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm). Các điểm múc đất này là những quả đồi chỉ nằm cách Tỉnh lô 725 vài chục mét. Bên trên các quả đồi, máy múc liên tục đào múc đất nham nhở tạo thành những hang hốc dựng đứng; phía dưới xe ben liên tục ra vào chở đất vận chuyển đi san lấp mặt bằng tại các khu vực trên địa bàn 2 xã Lộc Bắc, Lộc Bảo.

Ông K’Tú, người dân xã Lộc Bắc phản ánh: “Tình trạng đào múc đất trên địa bàn 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo đã xảy ra suốt hơn 1 tháng qua. Chưa nói đến chuyện múc làm biến dạng đồi núi là sai hay đúng, nhưng xe vận chuyển đất chạy tốc độ cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Không những thế, phần lớn xe chở đất đều không được phủ bạt làm đất, đá rơi vãi phủ kín mặt đường Tỉnh lộ 725. Càng ngày, đất rơi vãi càng nhiều khiến Tỉnh lộ 725 nhuộn đỏ bụi bay mùi mịt gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường nên người dân chúng tôi rất bức xúc. Người dân đã nhiều lần trình báo với chính quyền địa phương, khi có cơ quan chức năng xuống kiểm tra thì họ tạm ngừng, rồi sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường”.

Xe ben chở đất không phủ bạt liên tục lưu thông khiến đất rơi vãi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua 2 xã Lộc Bắc và Lộc Bảo

Trao đổi với chúng tôi, ông K’Huy - Chủ tịch UBND xã Lộc Bảo cho hay: “Trong 4 điểm múc đất trên địa bàn xã, chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tạm dừng 3 điểm múc đất trái phép. Riêng điểm múc đất gần đèo B40 do đơn vị thi công đường múc để đổ mặt bằng, nên vẫn hoạt động. Tình trạng bà con phản ánh xe ben chở đất không phủ bạt là đúng, chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở. Tôi sẽ chỉ đạo Công an xã tới để nhắc nhở tài xế thực hiện đúng các quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi vận chuyển đất trên đường”.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo xã Lộc Bắc, tất cả các điểm khai thác múc đất trên địa bàn đều không được cấp phép. Xã đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản xử phát vi phạm hành chính đối với người vi phạm. Thế nhưng, họ vẫn lén lút múc đất vào ban đêm, ban ngày họ nghỉ nên gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý. Xã sẽ giao Công an và cán bộ địa chính xã tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

NGUYỄN QUÂN