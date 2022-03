Đức Trọng: Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản

(LĐ online) - Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, thời gian qua, Công an huyện Đức Trọng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện. Qua đó, hoạt động khai thác khoáng sản từng bước đi vào nề nếp, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các tang vật được lực lượng chức năng huyện Đức Trọng bắt quả tang khi đang khai thác khoáng sản trái phép tại thôn Chơ Ré xã Đa Quyn

• KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Từ đầu năm 2022 đến nay, công an huyện Đức Trọng đã tổ chức 04 đợt truy quét, kiểm tra ngăn chặn tình trạng khai thác vận chuyển lâm khoáng sản trên địa bàn 5 xã vùng loan. Hiện nay, UBND huyện Đức Trọng đã thành lập tổ phản ứng nhanh có nhiệm vụ tuần tra, ngăn chặn các đối tượng có dấu hiệu vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản tại 2 xã Tà Năng và Đa Quyn. Đến nay, tổ đã thực hiện trên 30 lần tuần tra, truy quét, và đã tháo dỡ 02 chòi tạm, lấp 03 cửa hầm, đốt 04 máy phát điện và máy nổ, tạm giữ 02 máy nổ, và 02 máy khoan. Số phương tiện trên được đưa về Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng để xử lý theo quy định.

Theo đánh giá chung của lực lượng công an, thời gian qua, nhiều đối tượng tổ chức khai thác khoáng sản đã bắt đầu hoạt động trở lại và dần “nóng” lên, điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an. Nhiều đối tượng bất chấp quy định pháp luật vẫn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép rầm rộ, gây ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi.

Điển hình tại xã Đa Quyn, Công an huyện liên tục phát hiện và xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Vào ngày 27/11/2021, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với cục C05-BCA, Phòng cảnh sát môi trường tỉnh, đã kiểm tra phát hiện ông: Phạm Văn Phong sinh năm 1991 ngụ tại xã Đà Loan (huyện Đức Trọng) tổ chức cho nhiều người khai thác khoáng sản tại thôn Chơ Ré, xã Đa Quyn và đã tiến hành lập biên bản xử lý hành vi, vi phạm đối với người này. Đến ngày 1/3/2022, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Phong 200 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền hơn 600 triệu đồng, tịch thu 90m³ khoáng sản nguyên khai, 03 máy bơm, 02 sàng đất, 180m ống nước.

Liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép, gần nhất vào ngày 6/2, Công an huyện đã phối hợp với xã Đa Quyn phát hiện tại thôn Chơ Ré xã Đa Quyn có 02 máy múc đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Qua điều tra ban đầu, 02 máy múc trên do ông Nguyễn Chiến Thắng, SN 1982 HKTT: 228/7 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt thuê của ông Bình nhà ở xã Ninh Gia để thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Hiện công an huyện Đức Trọng đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

• TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, TRIỂN KHAI NHIỀU BIỆN PHÁP

Hiện nay, trên cơ sở quy hoạch khoáng sản, địa bàn huyện Đức Trọng có 07 cơ sở khai thác. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản không phép vẫn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi như: hoạt động ban đêm, bố trí cảnh giới, né tránh tuần tra của lực lượng chức năng. Việc khai thác khoáng sản trái phép đã gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, thất thoát nguồn tài nguyên, gây bức xúc trong Nhân dân.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng công an huyện Đức Trọng cho biết: 5 xã vùng loan là vùng miền núi, có nhiều khu vực giáp ranh nên tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn phức tạp. Trước thực trạng trên, Công an huyện cũng đã xây dựng, triển khai, phân công lực lượng thực hiện các kế hoạch trên tinh thần kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi khai thác khoáng sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công an huyện đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó biện pháp đầu tiên là hàng tháng chúng tôi tổ chức một đợt cao điểm để truy quét số lâm sản giáp ranh giữa huyện Bắc Bình (Tỉnh Bình Thuận) và huyện Đức Trọng. Thành lập tổ liên ngành đặc biệt đóng tại xã Tà Hine, với sự tham gia của các lực lượng như: cảnh sát ma túy, kinh tế, giao thông, hình sự… bên cạnh đó, giao trách nhiệm cho trưởng công an xã, nếu xã nào để xảy ra tình trạng vi phạm khoáng sản như trên, thì tự viết kiểm điểm.

Hiện nay, để các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác, Công an huyện đã phối hợp với các phòng, ban của UBND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh, khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm quy định khai thác tài nguyên khoáng sản. Tổ chức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác, tập kết khoáng sản trái phép theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động lập phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện việc khai thác khoáng sản trái phép hoặc không đúng với các quy định, quy trình khai thác của dự án.

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục, thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ khoáng sản, đất đai cho người dân, nhất là tại những vùng có trữ lượng khoáng sản lớn, các điểm sản xuất, kinh doanh có sử dụng khoáng sản, vật liệu xây dựng và các hộ dân sinh sống tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh. Ngoài ra, Công an huyện tiếp tục công tác phòng ngừa, gọi hỏi, răn đe những đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

BÌNH AN