Đà Lạt: Tìm thân nhân của nam giới tử vong trong rừng

(LĐ online) - Thi thể người đàn ông đang được bảo quản tại Nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như thân nhân lai lịch.

Trước đó, vào sáng 28/5, một người dân ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã bất ngờ phát hiện tại khoảnh 3, lô d, Tiểu khu 267A, Phường 3, TP Đà Lạt có 1 tử thi nam giới đang trong tình trạng phân huỷ nằm ngửa dưới lòng suối. Ngay lập tức, người này đã trình báo đến cơ quan công an về sự việc trên.

Tại hiện trường, Công an phường 3 và Công an TP Đà Lạt không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân của tử thi và cũng chưa rõ thân nhân lai lịch của tử thi. Do vậy, lực lượng công an đã đưa tử thi về bảo quản tại nhà xác bệnh viện để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như thân nhân lai lịch.

Đồng thời, thông báo ai là thân nhân của tử thi trên hãy liên hệ với Công an TP Đà Lạt hoặc Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh lâm đồng để làm việc. Đặc điển nhận dạng của tử thi là nam giới cao 1m72, mặc ngoài một quần tây xanh đen, áo khoác xám, áo thun xám, trên cánh tay phải có hình xăm.

ĐAM TRỌNG