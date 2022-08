Nguy hiểm rình rập ở ngã tư đường tránh Quốc lộ 20, Bảo Lộc

Gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh của người dân sinh sống ở phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc về việc tuyến đường tránh Quốc lộ (QL) 20, khu vực ngã tư thuộc Tổ dân phố 22, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại và gây mất an toàn nghiêm trọng đối với người tham gia giao thông và cả những hộ dân sống dọc theo tuyến đường này.

Đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng

Tôi có mặt tại khu vực ngã tư đường tránh QL 20 thuộc Tổ dân phố 22, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc vào giữa buổi chiều trời khá nắng. Đây là tuyến đường tránh QL nối vào khu dân cư và Khu công nghiệp Lộc Sơn, vì vậy là tuyến giao thông khá quan trọng có rất đông người dân buôn bán và các phương tiện chuyên chở hàng hoá các loại lưu thông qua lại mỗi ngày. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, đã nhiều năm nay, đoạn đường này bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được quan tâm xử lý một cách triệt để.

Ghé vào quán cà phê ven đường nằm ngay ngã tư để quan sát và tôi được chứng kiến nhiều trường hợp cả xe máy, xe ô tô, máy cày, xe tải lớn liên tục “lượn lách” từ lề bên này sang tận lề bên kia từng chút một để tránh “ổ voi” và một “con lươn” dài, sâu hoắm được hình thành ngay giữa đường. Chị chủ quán cà phê cho biết: Mặc dù ngành chức năng cũng đã có một số lần tiến hành sửa chữa các vị trí đường hư hỏng nhưng do đây là ngã tư tập trung nhiều phương tiện chuyên chở vật liệu nặng qua lại mỗi ngày, nên việc dặm vá tạm các điểm hư hỏng đơn giản, không đảm bảo nên mặt đường chỉ sau vài ngày là lại bị bong tróc có chỗ bị sạt, nứt toác sâu từ 30 đến 50 cm và kéo dài ngay đoạn đầu cua vào đường tránh.

Anh Nguyễn Viết Điệp, một người dân phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc cho biết: Việc đoạn đường này bị xuống cấp nghiêm trọng như vậy thời gian qua không những gây ắc tắc giao thông vào những lúc cao điểm đông người, mà còn gây nên những vụ va chạm, tai nạn giao thông đáng tiếc cho người dân.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chập tối, tuyến đường khoảng vài chục mét ngay đoạn ngã tư đường tránh đã bị cày nát, mặt đường chi chít những “ổ gà”, “ổ voi”, hố lươn khiến các loại ô tô cỡ nhỏ và xe máy di chuyển vô cùng khó khăn. “Vào buổi tối, người không quen đường, đôi khi cứ tránh được “ổ voi” bên này lại bị lọt ngay vào “con lươn” ngầm sâu hoắm bên khác thế là lại phải gọi xe cẩu. Nhiều lúc ngồi nhìn thấy xe đi lại di chuyển khó khăn cũng chẳng biết thế nào giúp. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đổ đất vào hố để tránh tai nạn cho người đi đường nhưng việc mình làm cứ như muối bỏ biển, bởi làm buổi chiều hôm trước, sáng hôm sau ra xe lớn chạy qua chạy lại liên tục đâu lại hoàn đó” - chị chủ quán cà phê bày tỏ.

Còn bà Vũ Thị Nha - phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc nói: “Con đường bao năm nay rồi trở thành nỗi ám ảnh của chúng tôi. Cả một đoạn đường kéo dài đồng loạt xuống cấp đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Một trong những nguyên nhân khiến đoạn khu vực ngã tư - đường tránh QL 20 - phường Lộc Sơn - TP Bảo Lộc ngày càng hư hỏng là bởi, qua quá trình khai thác đưa vào sử dụng do không được quan tâm duy tu, sửa chữa kịp thời nên nhiều đoạn cứ vào mùa mưa là bị xói mòn, sạt lở, sình lầy, còn mùa nắng thì đỡ hơn nhưng cũng vô cùng nguy hiểm khi có rất nhiều loại phương tiện cua ra cua vào liên tục bị cạ gầm, lọt hố. Đã có nhiều trường hợp chạy xe ô to nhỏ, gầm thấp bị lọt hố phải gọi xe cứu hộ vào cẩu lên. Còn vào cao điểm mỗi mùa mưa, con đường bị chia cắt, mặt đường bị biến dạng, xuất hiện nhiều chỗ “sống trâu” ngầm, nước ứ đọng lâu ngày, chỗ sâu, chỗ gồ ghề không phân biệt được chỗ nào là hố nước chỗ nào là mặt đường nên người lạ chạy vào thì liên tục gặp nạn. Mỗi ngày ngồi đây, tôi chứng kiến việc lưu thông của người dân hết sức nguy hiểm. Trước tình hình đó, người dân đã nhiều lần kiến nghị ngành chức năng quan tâm, sửa chữa nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết”.

Cũng theo phản ánh của người dân, hiện nay trên địa bàn TP Bảo Lộc còn có nhiều điểm, tuyến đường xuống cấp tương tự như ở khu vực ngã tư đường tránh QL 20. Để đảm bảo an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, ngoài việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các công trình hạ tầng giao thông, người dân kiến nghị các đơn vị bảo trì đường bộ cần quan tâm hơn nữa đến việc khơi thông cống rãnh thoát nước, phát cây, dặm vá ổ gà, xử lý sình lầy mặt đường nhất là vào mùa mưa để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, quá trình thi công cần đảm bảo chất lượng và tiến độ, quan tâm ưu tiên bố trí nguồn vốn tập trung duy tu sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

NGUYỄN NGHĨA