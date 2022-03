Văn hóa - hội tụ và lan tỏa của những bản sắc nội sinh

Đoàn Lâm Đồng gồm 24 nghệ nhân dân tộc Cơ Ho S’Rê, thuộc tổ dân phố Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà đại diện nòng cốt và một số diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng. Đoàn tham gia Liên hoan ở tất cả các nội dung: văn hóa cồng chiêng, trang phục, ẩm thực, kéo co. Kết quả, đoạt 2 giải A, gồm nội dung phục dựng lễ hội với nghi lễ Mừng lúa mới (Nhô R’hê) và diễn xướng dân gian với hát múa Đi săn (Linh leo - Pép tôr jùn); giải Nhì tiết mục trình diễn trang phục dân tộc Cơ Ho; 3 giải B do diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng biểu diễn: tiết mục Lời thương (Ơ mơ lơi) do Ka Phôn biểu diễn, tiết mục Đấu chiêng đôi (Chinh Yu) và múa Âm vang cao nguyên.