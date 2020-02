Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLÐ). Qua đó, phát huy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của CNVCLÐ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đơn vị nhận Cờ thi đua dẫn đầu xuất sắc tại Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2019 do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Theo ông Lưu Văn Lợi - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đức Trọng, trong năm 2019, phong trào thi đua yêu nước do công đoàn huyện phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực; phong trào thi đua đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, khơi dậy được tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của CNVCLĐ. Điển hình như phong trào thi đua trong khối doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Công đoàn đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống đoàn viên, CNLĐ; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Triển khai chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên: LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, phấn đấu mỗi cơ sở có thêm một lợi ích đoàn viên. Tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện TƯLĐLTT và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Qua kiểm tra thăm nắm, 100% các đơn vị đã áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157 của Chính phủ, mức lương thực tế của người lao động đều cao hơn mức quy định của Nhà nước, không có đơn vị nào trả chậm lương cho người lao động; chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động cũng được các đơn vị thực hiện tốt, từ 20 - 30 ngàn đồng/bữa ăn; chế độ bồi dưỡng độc hại, nặng nhọc giữa ca cũng được các doanh nghiệp thực hiện tốt...

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 7.126 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh với tổng giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Các công đoàn khối trường học thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào thi đua “Hai giỏi”, phong trào thi đua “Hai tốt”...

Theo LĐLĐ tỉnh, hưởng ứng phát động thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động, trong năm qua, 100% các LĐLĐ cấp huyện, thành phố, công đoàn ngành đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với nhiều nội dung hoạt động thiết thực. Việc cụ thể hóa phong trào thi đua theo từng ngành nghề cũng được nghiên cứu triển khai đồng bộ. Đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, tham mưu, phục vụ, các cấp công đoàn đã phát động phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, gắn với thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019... Đối với khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ triển khai phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đồng thời thi đua thực hiện các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng các tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động được đồng loạt triển khai trong các CĐCS.

Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình cùng hàng trăm sáng kiến, đề tài, công trình sản phẩm mới chất lượng cao mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương.

Các cấp công đoàn cũng đã kịp thời kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua, trực tiếp biểu dương, khen thưởng và hiệp y đề nghị Đảng, chính quyền, Tổng Liên đoàn khen thưởng cho hơn 600 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2019. Các công trình sản phẩm thông qua các đợt thi đua tiếp tục được duy trì, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động cũng như phục vụ cộng đồng. Các cấp cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng và hoàn thành 9 công trình, vơi tổng trị giá trên 34 tỷ đồng.

THY VŨ