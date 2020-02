Công an Lâm Đồng phát khẩu trang miễn phí cho người dân

* Lâm Hà: Phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn học sinh phòng chống dịch nCoV

(LĐ online) - Hàng ngàn khẩu trang y tế được Công an tỉnh Lâm Đồng cũng như Công an các huyện, thành phố mua và phát miễn phí cho người dân để phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Người dân nhận khẩu trang miễn phí từ Phòng tiếp công dân Đội CSGT Công an TP Đà Lạt sáng 5/2

Sáng 5/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Để phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận tiếp dân các phòng, ban Công an tỉnh, Công an 12 huyện, thành phố trên địa bàn bố trí khẩu trang để phát miễn phí cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính.

Nhận chỉ đạo từ Công an tỉnh, từ ngày 4/2 tới nay, tại các bộ phận tiếp công dân, Công an TP Đà Lạt đã trang bị khẩu trang và nước để phát miễn phí cho người dân. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh cũng đã triển khai cấp phát khẩu trang y tế phòng chống nCoV cho người dân khi đến liên hệ công tác, làm thủ tục đăng ký, xử lý hồ sơ tại bộ phận tiếp dân của đơn vị.

Tương tự, Công an huyện Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm… cũng huy động quỹ tiết kiệm của đơn vị, vận động quyên góp từ các tổ chức để phát miễn phí khẩu trang, nước cho người dân trên địa bàn trong những ngày qua.

Thời gian tới, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, cấp phát khẩu trang phòng dịch nCoV tại bộ phận tiếp dân cũng như một số điểm, nút giao thông nơi có đông khách du lịch, người dân để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chống dịch trong cộng đồng.

* Để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Hội LHPN xã Hoài Đức (huyện Lâm Hà) vừa trao khẩu trang cho tất cả học sinh tiểu học trên địa bàn xã. Hướng dẫn các em học sinh đeo khẩu trang đúng cách Trong buổi phát khẩu trang miễn phí, các mẹ, các chị đã tận tình hướng dẫn các em đeo khẩu trang đúng cách, khi đeo phải đảm bảo che kín cả miệng và mũi, khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai và rửa tay sau khi tháo. Đồng thời, chỉ dẫn các em cách chăm sóc sức khỏe, ăn uống hợp lý để tăng sức đề kháng, tránh sự xâm nhập của chủng virus nguy hiểm, tự bảo vệ chính mình góp phần phòng chống bệnh cho cộng đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực bảo vệ con trẻ, nằm trong chương trình hành động năm 2020 với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” của Hội LHPN.

C.THÀNH - Q.UYỂN