Chủ động phòng chống kẻ xấu xâm nhập vào các lớp học trực tuyến

(LĐ online) - Phòng tránh việc kẻ xấu xâm nhập vào lớp học trực tuyến, đăng tải nội dung xấu, độc làm ảnh hưởng đến việc dạy và học là nội dung cấp bách đang được ngành giáo dục triển khai. Điều này nhằm đảm bảo hiệu quả công tác dạy học trực tuyến ứng phó với đại dịch Covid- 19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu triển khai tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn trong quá trình học tập qua internet trên toàn quốc

Nhiều phần mềm ứng dụng

Hiện nay, việc dạy - học trực tuyến được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Giải pháp này nhằm đảm bảo sức khoẻ cũng như bù đắp lượng kiến thức bị thiếu hụt trong năm học cho học sinh, sinh viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục Lâm Đồng cũng triển khai dạy học qua các hệ thống quản lý học tập như: LMS (Learning Management System) - hệ thống phần mềm và mạng máy tính cho phép tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động dạy học qua mạng; tạo ra môi trường dạy và học giúp giáo viên giao tiếp với học sinh; hoặc hệ thống quản lý nội dung học tập LCMS (Learning Content Management System) - hệ thống phần mềm và mạng máy tính quản lý kho nội dung học tập qua mạng, cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới học sinh. Việc dạy học thông qua các phần mềm ứng dụng để tổ chức và quản lý lớp học trên mạng giúp giáo viên giao tiếp với học sinh và tổ chức cho học sinh giao tiếp với nhau trong quá trình dạy học.

Hiện nay, việc học trực tuyến thông qua một số phần mềm được ứng dụng như Zoom Meeting, Viettel study, VNPT E-Learning... Ngoài ra, giáo viên có thể sử dụng thêm các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... để hỗ trợ thêm cho công tác thông báo, tổ chức, sắp xếp đối với các môn học, buổi học. Các đơn vị trường học tùy tình hình thực lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Dạy và học trực tuyến an toàn

Tuy nhiên, lợi dụng kẽ hở của môi trường mạng, một số kẻ xấu đã và đang xâm nhập vào nhiều lớp học trực tuyến để quấy rối, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Trước mối lo mất an toàn của các lớp học trực tuyến, ngày 13/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo trong toàn quốc; các trường đại học, học viện; các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm yêu cầu về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn trong quá trình học tập qua internet.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Đức Lợi - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay chưa xảy các vụ việc mất an toàn khi học trực tuyến. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, ngày 15/4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc này. Theo đó, ngoài việc rà soát kỹ các phần mềm được ứng dụng trong dạy trực tuyến nhắm tránh các lỗi thông tin, Sở cũng đề nghị các trường lựa chọn ứng dụng những giải pháp, phần mềm quản lý, tổ chức dạy học qua internet tin cậy, có uy tín; khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền, những phần mềm do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu sử dụng miễn phí trong mùa dịch Covid-19; xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, tổ chức dạy học qua internet, trong đó hướng dẫn rõ quy trình quản lý, tổ chức một lớp học trực tuyến; các kỹ năng quản lý điều hành lớp học trực tuyến đối với giáo viên, trách nhiệm của người học khi tham gia lớp học trực tuyến, nhất là các hành vi không được làm đối với người học. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy - học qua internet; kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra đối với thầy cô giáo, học sinh sinh viên và phụ huynh trong dạy học qua internet.

Sở cũng đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức nắm thông tin về tình hình học sinh của nhà trường trong việc sử dụng mạng internet, thiết bị tin học, điện thoại thông minh, truyền hình để xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học qua internet phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị tại địa phương. Các đơn vị trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học qua Internet. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nâng cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian quan tâm, hỗ trợ học sinh kết nối, sử dụng phòng học trực tuyến an toàn và có biện pháp quản lý trong thời gian học sinh tham gia học trực tuyến và sử dụng internet.

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xảy ra các tình huống tiêu cực, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng yêu cầu giáo viên, học sinh sinh viên, phụ huynh, cán bộ quản lý cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

