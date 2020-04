Đồng thuận để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cao lây lan ra cộng đồng, với tình thần “chống dịch như chống giặc”, những ngày qua lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phòng ngừa cũng như yêu cầu dãn cách xã hội và bước đầu đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong nhận thức của người dân.

Cán bộ công an nhắc nhở một người dân không đeo khẩu trang khi ra đường

Nếu như trước thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19, vào những ngày cuối tuần, đường phố Đà Lạt thường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, thì nay đã khác, chỉ lác đác vài người qua lại. Ngay khi Chỉ thị 15 rồi Chỉ thị 16 về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp tổ chức nắm hộ, nắm người có liên quan đến yếu tố nước ngoài và yếu tố dịch tễ. Trọng tâm vẫn là nhắc nhở để người dân hiểu và tự giác chấp hành. Ông Tôn Thất Thanh Vũ – Chủ tịch UBND Phường 10, TP Đà Lạt cho biết: “Hiện tại, chúng tôi vẫn kiên trì vận động người dân không tụ tập đông người, phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, hạn chế ra đường khi không cần thiết và phải thực hiện giãn cách tổi thiểu giữa người với người là 2m theo quy định”.

Để thực hiện thật tốt Chỉ thị của Chính phủ, vào thời gian cách ly xã hội, TP Đà Lạt đã thành lập 5 chốt di động gồm nhiều lực lượng phối hợp để tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch. Theo đó, các lực lượng đã kiểm tra trên 1.350 cơ sở kinh doanh dịch vụ, xử phạt 17 cơ sở vi phạm các lỗi như nhân viên không đeo khẩu trang, để khách hàng ăn uống tại quán trong thời gian cách ly. Cũng trong thời gian này tổ kiểm tra liên ngành của thành phố đã nhắc nhở gần 1.000 trường hợp, lập biên bản xử phạt hành chính gần 500 trường hợp không đeo khẩu trang tại những nơi công cộng. Hầu hết các trường hợp khi được nhắc nhở hay xử phạt đều nghiêm túc chấp hành, nhưng cũng có trường hợp chây ỳ, chống đối buộc lực lượng Công an phải đưa về trụ sở để xử lý.

Ngoài việc chủ động cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp làm tốt công tác phòng dịch, lực lượng Công an đã tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi công cộng, các cơ quan, công sở, bến xe. Theo ghi nhận, nhiều nhà xe, hãng xe lớn tại TP Đà Lạt đã chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ về vận chuyển hành khách trong thời điểm dịch bệnh, các loại tội phạm cũng cơ bản được kiềm chế. Nói về các chủ trương của Nhà nước trong phòng chống dịch bệnh, chị Quỳnh Giao (trú tại Phường 5, TP Đà Lạt) đồng thuận: “Với tình hình hiện nay thì việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết là hợp lý. Những cửa hàng như thực phẩm hay nhu cầu thiết yếu vẫn được duy trì là yên tâm rồi. Tôi đọc thông tin trên các báo, đài thấy nhiều nước có tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong cao quá, nếu lấy Việt Nam mà so sánh thì chúng ta làm quá tốt rồi”. Còn ông Đinh Văn Hoàng (trú tại Phường 2, TP Đà Lạt) thì đề nghị: “Việc đeo khẩu trang khi ra đường và đến nơi công cộng trong thời điểm này là cần thiết. Theo tôi nên xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành”.

Dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diến phức tạp, vì thế việc chấp hành nghiêm các Chỉ thị, quy định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 phải được đặt lên hàng đầu, mỗi người dân phải là những chiến sỹ trong cuộc chiến chống đại dịch. Những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng đã làm rất tốt công tác phòng ngừa, chủ động cách ly những trường hợp nghi ngờ, chuẩn bị mọi phương tiện, vật tư y tế cần thiết và khu vực cách ly an toàn để ứng phó với dịch bệnh nếu có diễn biến xấu. Điều đáng mừng là đến thời điểm hiện tại Lâm Đồng chưa có trường hợp nhiễm bệnh. Với những cố gắng đó, quân và dân Lâm Đồng đang quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi đại dịch nguy hiểm đã và đang cướp đi sinh mạng của nhiều người.

ĐỨC HUY