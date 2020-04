Lạc Dương chung tay đẩy lùi COVID-19

Dù là địa phương được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao do có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Thung lũng Vàng, Langbiang, tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa..., nhưng bằng nhiều biện pháp chủ động, linh hoạt cùng với sự tham gia của cả cộng đồng, huyện Lạc Dương đã và đang tích cực phòng, chống dịch hiệu quả.

Thực hiện đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay cho người dân

Ngay từ đầu, công tác phòng, chống dịch của huyện được triển khai rất quyết liệt, đồng bộ. Thực hiện các chỉ thị của Chính phủ và các công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện Lạc Dương đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện; đồng thời, ra quyết định thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn cũng đã thành lập đoàn liên ngành của địa phương, để kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh, chỗ tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 m. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập ba đoàn công tác do ba đồng chí Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn, 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn và ba tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng để chỉ đạo, kiểm tra tất cả các khâu.

Qua kiểm tra của các ngành chức năng, hầu hết các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đều đã đóng cửa tạm ngừng kinh doanh, có gắn bảng thông báo trước cửa, chấp hành nghiêm Chỉ thị của Chính phủ.

Đối với các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, huyện đã thực hiện nghiêm việc tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có tập trung đông người trên địa bàn các xã, thị trấn từ đầu tháng 2 đến nay.

Về lĩnh vực du lịch, tới thời điểm hiện tại, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện đã dừng hoạt động. Trước đó, nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn như Thung lũng Vàng, Langbiang thông báo tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19; một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cồng chiêng trên địa bàn đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 26/3/2020.

Bác sĩ Chuyên khoa II, Hoàng Ngọc Túy - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương cho biết: Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp để chủ động, kịp thời ban hành những nội dung cần thiết, nhằm phòng, chống dịch; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập các đội phản ứng nhanh tại mỗi xã và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch.

Huyện cũng đã thống kê người địa phương đang lao động, học tập tại nước ngoài và các nước có dịch, để chủ động kiểm soát và có phương án sẵn sàng khi công dân về nước và về huyện; tiếp tục tập trung chỉ đạo Công an huyện và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác đăng ký, khai báo tạm trú, tạm vắng để nắm bắt kịp thời những người đi, đến, ở từ vùng dịch (bao gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam), nhằm thực hiện ngay việc theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly y tế theo quy định; phương châm là không bỏ lọt, bỏ sót đối tượng.

Thời gian qua, huyện luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như loa phát thanh huyện, phát tờ rơi, phát khẩu trang miễn phí... Đồng thời, mở các lớp tập huấn về phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ y tế, đến nay đã tổ chức được 3 lớp. Bên cạnh đó, huyện đã cấp Cloramin B cho các xã, thị trấn phun thuốc khử trùng tiêu độc phòng dịch tại các khu vực nhà văn hóa, trường học, trụ sở ủy ban, trạm y tế xã…

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện cũng đã phân luồng bệnh nhân, nếu bệnh nhân nghi ngờ nhiễm dịch bệnh sẽ sử dụng lối đi riêng, được đội ngũ y, bác sỹ đưa vào phòng cách ly để thăm khám và điều trị. Bên cạnh đó, đơn vị đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế, trang thiết bị, để nếu có trường hợp nhiễm bệnh sẽ điều trị kịp thời. Hiện trên địa bàn toàn huyện có 45 trường hợp đã và đang được cách ly, theo dõi, tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà, chủ yếu là các du học sinh, người lao động địa phương trở về từ vùng dịch. Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh. Đối với những người tự cách ly tại gia đình, chính quyền địa phương bố trí nhân sự theo dõi và giám sát. Cơ quan y tế phường, xã sẽ đến nơi ở của người tự cách ly để đo nhiệt độ hàng ngày, nhằm sớm phát hiện các dấu hiệu nhiễm bệnh.

Theo bác sỹ Túy, tại Trung tâm Y tế huyện, một phần Khoa Lây nhiễm cũng đã được trưng dụng làm khu cách ly 20 giường bệnh, với đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, bao gồm máy thở, máy sốc tim… phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh. Tại mỗi khu cách ly đều có nhà vệ sinh thoáng đãng và bồn rửa tay (có xà phòng). Tất cả đã sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống, diễn biến dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra.

“Nhờ công tác tuyên truyền đồng bộ, tập trung, đã thực sự tác động đến ý thức của người dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian tới, huyện Lạc Dương sẽ làm tốt tất cả các khâu phòng, chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện”, bác sỹ Túy khẳng định.

H.YÊN- T.SA