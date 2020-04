Phát 60.000 tờ rơi tuyên truyền Chỉ thị số 16 tới từng hộ dân

(LĐ online) - Sáng 3/4, Phòng Văn hoá Thông tin Đà Lạt cho biết, UBND TP Đà Lạt đã chuyển 60.000 tờ rơi về Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày (bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2020) về tất cả 12 phường, 4 xã trên địa bàn. Số tờ rơi này sau đó sẽ được cán bộ các phường xã, lực lượng đoàn viên, thanh niên... phát tận tay người dân trên địa bàn.

60.000 tờ rơi tuyên tuyền Chỉ thị số 16 sẽ được phát cho người dân trên địa bàn TP Đà Lạt

Ông Lê Anh Kiệt - Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin Đà Lạt cho biết: 60.000 tờ rơi được in màu, có hình minh hoạ, thông tin ngắn gọn sẽ giúp người dân dễ hiểu và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16 của Chính phủ.

Trước đó, theo Phòng Văn hoá Thông tin, cả thành phố đã in và phát được 50.000 tờ rơi khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corana gây ra; 5.000 tờ rơi về những điều cần biết để phòng bệnh Covid-19; dán các bộ áp phích hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách, vệ sinh nhà cửa, ... tại nơi công cộng, nơi thường tập trung đông người (chợ, nhà văn hóa, các trường học...); phát miễn phí 14.050 khẩu trang y tế cho Nhân dân đến liên hệ công tác; in phát 8.000 bản cam kết và 1.000 thông báo tình hình liên quan phòng, chống dịch bệnh đến các hộ dân, cơ sở lưu trú trên địa bàn; nhắc nhở, tuyên truyền 994 cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành quy định trong phòng chống dịch…

C.THÀNH