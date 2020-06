Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, khách quan và hiệu quả cao

(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2020 tại cuộc họp lần thứ nhất vào sáng 23/6 với các thành viên trong Ban Chỉ đạo kỳ thi để nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2020 vào sáng 23/6

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh có 13.645 thí sinh dự thi tại 583 phòng ở 39 điểm thi được bố trí tại tất cả 12 huyện, thành phố. Kỳ thi huy động trên 2.100 cán bộ coi thi.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức kỳ thi; 100% cán bộ, giáo viên THPT coi thi, không có sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng như mọi năm; bộ phận thanh tra có sự phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và Thanh tra Sở GD-ĐT địa phương…

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa thống nhất cao các nội dung liên quan, sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo tăng cường phối hợp để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và hiệu quả cao. Trong đó, đề nghị Sở GD-ĐT chủ động tổ chức triển khai các công việc mà Bộ GD-ĐT hướng dẫn, hoàn chỉnh lại sự phân công công việc cho các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát lại cơ sở vật chất tại 39 điểm thi để đảm bảo các điều kiện phục vụ cho Kỳ thi.

Kiểm tra giấy tờ thi của thí sinh trước khi vào phòng thi tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD-ĐT cần đầu tư trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ cho kỳ thi theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo các trường THPT thực hiện việc dạy và ôn tập cũng như cho học sinh thi thử các bộ đề minh họa của Bộ GD-ĐT để các em làm quen với cách thức thi, đặc biệt chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ làm công tác thi.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp cần lên phương án để phục vụ tốt cho kỳ thi như đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại tất cả các điểm thi cũng như nơi in sao đề thi, vận chuyển đề thi, lưu trữ bài thi, khu vực chấm thi…; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ làm công tác thi cũng như thí sinh dự thi; đảm bảo an toàn an ninh mạng phục vụ kỳ thi; thành lập các đoàn thanh tra thực hiện công tác thanh tra kỳ thi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về kỳ thi; đặc biệt UBND các huyện, thành phố cần có kế hoạch hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để không có thí sinh nào vì khó khăn mà không tham gia được kỳ thi...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch một thời gian nên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lùi lại tổ chức vào tháng 8 thay vì tháng 6 như những năm trước. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 10/8. Kết quả của kỳ thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp thông tin phục vụ công tác đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và là một trong các căn cứ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020.

TUẤN HƯƠNG