Bảo Lộc: Học sinh lớp 6 bàn giao gần 10 triệu đồng nhặt được nhờ công an tìm trả lại người đánh rơi

(LĐ online) - Sáng 2/7, Ban Giám hiệu Trường THCS Hùng Vương cùng em Cao Chí Nguyên (học sinh lớp 6A10) đã đến Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) bàn giao lại số tiền 9.890.000 đồng để nhờ công an tìm trả lại người đánh rơi.

Đây là số tiền mà em Cao Chí Nguyên nhặt được trước cổng trường THCS Hùng Vương (đường Bùi Thị Xuân, Phường 1) vào ngày 13/5/2020 sau giờ tan học. Sau đó, em Cao Chí Nguyên đã báo cáo sự việc và bàn giao số tiền nhặt được cho Ban Giám hiệu Trường THCS Hùng Vương để tìm trả lại người đánh rơi. Trong suốt thời gian qua, Trường HTCS Hùng Vương đã thông báo tới cán bộ, giáo viên và các bậc phụ huynh nhưng vẫn chưa tìm được chủ nhân số tiền nói trên.

Vì vậy, sáng nay (2/7), Ban Giám hiệu Trường THCS Hùng Vương cùng em Cao Chí Nguyên đã mang số tiền nói trên đến bàn giao lại cho Công an Phường 1 để tìm và trả lại cho chủ nhân đánh rơi số tiền. Theo Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc), đơn vị sẽ làm đề xuất UBND Phường 1 và Công an TP Bảo Lộc xem xét để khen thưởng, động viên em Cao Chí Nguyên về hành động đẹp và lòng trung thực.

Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) thông báo, ai là chủ nhân của số tiền nói trên hãy liên hệ trược tiếp trụ sở Công an phường (113 Hà Giang, Phường 1, TP Bảo Lộc) để nhận lại, số điện thoại: 02633864227.

KHÁNH PHÚC