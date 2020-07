Khảo sát đánh giá tình hình an toàn giao thông tại các chợ, điểm họp chợ

(LĐ online) - Ngày 29/7, Sở GTVT Lâm Đồng cho biết, các đơn vị, sở ngành liên quan đã bắt đầu triển khai khảo sát, đánh giá tình an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) tại các chợ, điểm họp chợ dọc các trục giao thông trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đoàn liên ngành khảo sát, kiểm tra nhiều chợ, điểm chợ hạ tầng, an toàn giao thông chưa cao dọc Quốc lộ 20

Theo đó, từ ngày 28/7, Đoàn liên ngành có sự tham gia của các đơn vị: Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành liên quan đã bắt đầu tiến hành khảo sát, đánh giá tại các chợ, điểm họp chợ trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh.

Tại địa bàn huyện Đức Trọng, Đoàn đã khảo sát, đánh giá việc tổ chức giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực chợ Fi Nôm, BìnhThạnh và một vài khu chợ khác. Qua kiểm tra cho thấy, ở hầu hết các chợ tình hình hoạt động phía trước cổng chợ có nhiều nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Các hộ tiểu thương thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán kinh doanh. Người dân vẫn còn có thói quen dừng, đỗ xe trên vỉa hè, lòng, lề đường để mua hàng, nhất là khoảng thời gian từ 6h – 9h sáng và 15h - 18h chiều hàng ngày.

Được biết, sau khi khảo sát, Đoàn liên ngành của tỉnh sẽ đánh giá mức độ vi phạm, các ảnh hưởng, tác động đến kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực để có các biện pháp khác phục, chấn chỉnh phù hợp; đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới cải thiện hạ tầng, an toàn giao thông tại các chợ, điểm chợ…

C.THÀNH