Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Đam Rông đã xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung, hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả chuyên đề.

Học sinh Trường Mầm non Liêng Srônh làm đồ chơi tự tạo

Mục tiêu chuyên đề là: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; môi trường để trẻ được thỏa sức trải nghiệm và sáng tạo. Đồng thời thành lập Ban nghiệp vụ chuyên môn cấp huyện để kiểm tra chuyên môn, kiểm tra chuyên đề và hỗ trợ các trường trong suốt quá trình triển khai chuyên đề. Riêng đối với các trường được chọn làm điểm, Phòng GD&ĐT huyện đã thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện xây dựng môi trường cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, kết hợp với việc thực hiện kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia theo lộ trình. Bà Bùi Thị Là, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Đam Rông cho biết: Để hỗ trợ tích cực cho các trường học mầm non triển khai có hiệu quả chuyên đề, những năm qua, Phòng đã tham mưu UBND huyện ưu tiên nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất trường lớp với tổng kinh phí mỗi năm trên 30 tỷ đồng. Hiện nay, các trường mầm non đã cơ bản có đủ phòng học, khu nhà hành chính, phòng chức năng, nhà bếp, sân chơi, hàng rào, nhà vệ sinh theo yêu cầu về xây dựng cơ bản.

Qua đó, trong quá trình thực hiện, các nhà trường cũng đã chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động, nhằm khuyến khích trẻ chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, bảo đảm để các cháu được học bằng chơi, chơi bằng học. Bên cạnh đó, giáo viên thường xuyên đánh giá từng trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày, để điều chỉnh nội dung, phương pháp chăm sóc và dạy phù hợp. Cô Trần Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đạ M’rông, cho biết: “Qua 5 năm thực hiện chuyên đề, trẻ học tại trường đã phát triển toàn diện về ngôn ngữ, thể chất, thẩm mỹ, tình cảm xã hội. Hàng năm có trên 95% trẻ đạt chuyên cần và tỷ lệ bé khỏe, ngoan đạt trên 90%”.

Còn cô Nguyễn Vũ Thùy Trinh, giáo viên Trường Mầm non Đạ Tông, cho hay: “Hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường và đều lấy trẻ làm trung tâm, nên giáo viên luôn là người định hướng, gợi mở; còn trẻ thì trực tiếp tham gia, do đó trẻ có sự năng động, sáng tạo hơn trong các hoạt động”.

Việc triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở các trường mầm non trên địa bàn huyện Đam Rông đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét, môi trường giáo dục được xây dựng khang trang hiện đại, các khu vui chơi và hoạt động của trẻ trong nhà trường phát triển đúng định hướng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Bà Bùi Thị Là cho biết thêm: “Qua năm năm thực hiện chuyên đề này đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Về cơ sở vật chất đã được đầu tư khang trang hơn; về đồ dùng học tập, vui chơi được trang bị đầy đủ; đội ngũ giáo viên đã có sự năng động sáng tạo trong các hoạt động và chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhờ vậy đã thu hút được học sinh đến trường, đặc biệt là tỷ lệ huy động trẻ ra lớp luôn đạt gần 100%”.

LÊ TUẤN