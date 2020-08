14 ngày cách ly đong đầy cảm xúc

(LĐ online) - Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày tại Trung tâm huấn luyện tập trung Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm, ông Trần Quốc H. (ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) đã để lại bức thư chứa chan tình cảm, gửi tặng các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly y tế tập trung thay cho lời tri ân, cảm ơn chân thành của cả gia đình.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 huyện Bảo Lâm trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly y tế cho 5 công dân



Thuộc làu tên nhưng không được rõ mặt

Mở đầu bức thư, ông H. cho biết sau khi trở về từ vùng dịch Đà Năng, 4 người trong gia đình ông đã chuẩn bị tâm lý để thực hiện cách ly y tế theo quy định. Ông H. viết: Điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia thông báo “Gia đình em chuẩn bị đồ để đi cách ly tập trung nhé”. Mặc dù đã chủ động cho đợt cách ly này, nhưng gia đình mình khá bất ngờ. Cách ly trong suy nghĩ của mình kinh khủng lắm ạ. Ban đầu, gia đình mình cũng như mọi người, thấy lo lắng nhiều.

Rồi những lo lắng về nơi ăn, chốn ở cứ thế tuôn ra trong suy nghĩ của ông H. “Không biết nơi mình tới ở sẽ ra sao? Sinh hoạt như thế nào…”. Đó là nhưng câu hỏi, chất chứa nhiều lo lắng trong suy nghĩ của ông H. về khu cách ly. Sở dĩ ông H. lo lắng, vì ngoài 2 vợ chồng thì còn có 2 con nhỏ cùng đi cách ly, nên tâm lý lo cho sức khỏe của gia đình, lo về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly là hoàn toàn dễ hiểu.

Thiếu tá Lâm Anh Tuấn – Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm, làm việc tại khu cách ly tập trung, chia sẻ: “Trong thời gian qua, khu cách ly tiếp nhận 8 công dân trở về từ vùng dịch Đà Nẵng đến thực hiện cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid – 19. Trong suốt thời gian đến cách ly tại đây, cả những người làm nhiệm vụ và người cách ly đều phải chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid – 19. Đó là việc giữ khoảng cách an toàn, phải thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… Nói thiệt, tên mọi người vào cách ly ở đây thì bọn mình đã thuộc làu từng người. Nhưng mặt của họ thì chưa được nhìn thấy rõ. Vì khi tiếp xúc, tất cả đều phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Lúc mới vào đây, tâm lý những người cách ly và cả lực lượng làm nhiệm vụ đều cảm thấy lo lắng. Hầu hết những người đến cách ly đều lo lắng về an toàn sức khỏe, về nơi ăn chốn ở. Còn lực lượng làm nhiệm vụ thì lo lắng về công tác đảm bảo phòng chống dịch”.

Cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu xét nghiệm người cách ly tại khu cách ly tập trung huyện Bảo Lâm



Ngôi nhà chung ngập tràn tình cảm



Tiếp nội dung bức thư, ông H. viết: “Nhưng khi đến nơi và vài ngày ở đây, mình cảm thấy như ở trong chính ngôi nhà của mình. Trung tâm huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm, trước khi gia đình mình đến chỉ có bộ phận bảo vệ ở để trực. Nhưng khi gia đình mình đến, tất cả đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để sinh hoạt. Đêm đầu tiên, mình cứ nghĩ khi nào mới hết 14 ngày cách ly. Nhưng chính sự quan tâm, gần gũi, chăm sóc, động viên tận tình của cán bộ, chiến sĩ quân đội đã giúp gia đình mình và những công dân khác trong khu cách ly vững tâm và từng bước thích nghi. Với tâm lý rất thoải mái, tích cực và vui vẻ…”.



Trong thời gian sống tại khu cách ly, ông H. được lực lượng làm nhiệm vụ tận tình giúp đỡ, chăm sóc chu đáo cả về vật chất, lẫn tinh thần. “Các chú bộ đội, dân quân đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều. Mọi người thường hay hỏi gia đình có thiếu gì không? Có cần gì không? Gia đình mình có 2 con nhỏ cũng đi cách ly. Các chú bộ đội rất tâm lý. Biết trẻ con ở trong này buồn, các chú còn mua tặng các cháu đồ chơi, bánh kẹo…” – ông H. viết.



Ông H. bày tỏ xúc động trong bức thư: “Nhanh thật, thoáng 1 cái mà đã gần hoàn thành 14 ngày cách ly… Và có lẽ, gia đình mình chẳng thể nào quên giọng nói của các chú bộ đội, ngày 3 bữa gọi mời mọi người xuống nhận phần ăn của mình… Thăm khám sức khỏe 2 lần/ngày và không quên nhắc nhở mọi người trong khu cách ly vận động, thể dục thể thao để tăng sức khỏe. Sau mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính được cả khu cách ly vui mừng không kể hết. Các chú bộ đội trong khu cách ly quan tâm, chu đáo, ân cần với mọi người”.



Chỉ có điều, chúng tôi không nhìn thấy được mặt họ. Không thể bắt tay mà nói lời cảm ơn chân thành. Cười ra về, cảm thấy nhớ nơi này như một kỷ niệm vậy… - ông H. chia sẻ



Cùng với sự lo lắng ban đầu của bản thân và tất cả những công dân ngày đầu đến cách ly, gần cuối bức thư, ông H. cũng nói lên những cơ cực, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ và lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly đã, đang và phải đối diện: “Sau 14 ngày cách ly của mọi người, thì các chiến sĩ quân đội và y, bác sĩ ở đây phải cách ly thêm 14 ngày nữa mới được về với gia đình… Thời gian qua, các chú bội đội tại khu cách ly chắc mệt, vất vả khi phải chăm sóc những người cách ly ở đây”.

Kết thúc bức thư, ông H. cảm nhận: 14 ngày cách ly ở đây là một trải nghiệm đáng nhớ. Và trong ngày trở về này, mỗi người lại có một cảm xúc riêng, khác xa cảm xúc ban đầu khi chuẩn bị đi cách ly. Ở đây cơ sở vật chất đầy đủ, được cán bộ, chiến sĩ quan tâm chu đáo, tận tình. Đồ ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng và rất hợp khẩu vị. Chắc chỉ thua kỳ nghỉ dưỡng một chút thôi…”.



Đúng như những gì mà bức thư ông H. đề cập, đối với bác sĩ K’Tuyến, chiến sĩ áo trắng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung huyện Bảo Lâm, bày tỏ: Tôi cùng 9 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm được phân công làm nhiệm vụ tại khu cách ly đã 14 ngày. Mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả đều đoàn kết một lòng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người cách ly và bản thân. Công việc của tôi là ngày 2 lần kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho người được cách ly và cả những người làm nhiệm vụ. Niềm hạnh phúc nhất của tôi là tất cả mọi người ở đây đều đảm bảo sức khỏe và luôn vui tươi, lạc quan. Riêng tôi, vợ mới sinh em bé được 3 tháng thì phải xa gia đình làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid - 19.



Tôi rất nhớ vợ con mình! 14 ngày qua và ít nhất là 14 ngày nữa, tôi chỉ được gặp, nói chuyện với vợ con qua điện thoại, facebook, zalo nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, ấm lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ - Bác sĩ K’Tuyến chia sẻ.

Còn theo Thiếu tá Lâm Anh Tuấn, bức thư mà ông H. gửi tặng là niềm động viên, khích lệ tinh thần lớn lao tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và lực lượng y tế tại khu cách ly hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, mạng lại bình yên, sức khỏe cho mọi người và góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch Covid – 19.

5 người hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung Sáng 14/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 huyện Bảo Lâm có đã trao quyết định cho 5 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm theo quy định. Đây là 5 trường hợp trở về từng vùng dịch TP Đà Nẵng và được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Bảo Lâm áp dụng cách ly y tế tập trung đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định trong thời gian 14 ngày (từ 31/7 đến 14/8/2020). Trong đó, có 4 người cùng 1 gia đình ngụ tại xã Lộc Nam và 1 người ngụ tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm). Trong thời gian cách ly y tế tập trung tại Trung tâm huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm, 5 trường hợp này đều được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu xét nghiệm và đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện, tại khu cách ly tập trung huyện Bảo Lâm còn 3 trường hợp đang trong thời gian cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.