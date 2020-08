Mầm non Anh Đào xây dựng môi trường giáo dục thân thiện cho trẻ

Với bề dày truyền thống của ngôi trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh, có uy tín và chất lượng hàng đầu trong giáo dục mầm non, nhiều năm qua, tập thể Ban Giám hiệu và giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Anh Đào (Đà Lạt) đã không ngừng nỗ lực, phát huy thành quả trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, chú trọng xây dựng “trường học thân thiện - học sinh tích cực” tiếp tục tạo uy tín cho trường và được phụ huynh, học sinh gửi trọn niềm tin yêu.

Cô và trò Trường Mầm non Anh Đào trong lễ phát thưởng năm học 2019 - 2020

Để xây dựng được môi trường học đường thân thiện, có chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả, nhà trường đã tập trung quán triệt và thực hiện theo phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu” , “Học sinh khỏe ngoan - Cô giáo hạnh phúc”, các cô giáo đều thực hiện tốt tinh thần các cô giáo thân thiện trong dạy học, thân thiện trong rèn luyện, học tập đối với các cháu học sinh. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tình yêu trẻ để tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh khi trẻ đến trường.

Cô Hoàng Thị Thành - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào cho biết: Chúng tôi thường xuyên rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, cụ thể như: Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng được quy tắc ứng xử văn hóa giữa các thành viên trong nhà trường và có biện pháp giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy tắc đó. Nhà trường đã tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nội dung giáo dục rèn luyện các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích học sinh. Thường xuyên tổ chức cho các cháu đi tham quan các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của Đà Lạt, Lâm Đồng để giúp các cháu có nhận thức, hiểu biết hơn về văn hóa lịch sử Đà Lạt, Lâm Đồng và vẻ đẹp của thành phố hoa Đà Lạt;… Nhà trường đã đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm học, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong đó, xác định cô giáo có vai trò hết sức quan trọng. Nhiều năm qua, nhà trường quan tâm chú trọng xây dựng một đội ngũ giáo viên hiện tại thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Ứng dụng thành công mô hình giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” trong mọi hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Khuyến khích tinh thần tích cực, tự học tập và sáng tạo của các cháu. Đặc biệt, các cô giáo Mầm non Anh Đào với bề dày kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm khéo léo đã luôn đồng hành, quan tâm đến các cháu học sinh “cá biệt” và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các cháu có thêm nguồn động lực, tinh thần vững vàng trong những tháng ngày đầu đời đến trường mầm non.

Trường Mầm non Anh Đào là ngôi trường có truyền thống dạy tốt và học tốt cấp tỉnh từ những năm đầu thành lập đến nay. Quy mô trường, lớp rộng rãi, thoáng đãng vào bậc nhất của khối mầm non. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và cây xanh, khuôn viên, sân vườn, của trường được đầu tư nâng cấp thiết kế đẹp, hiện đại, phù hợp với độ tuổi trẻ mầm non và thu hút các em học tập, say mê khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên, công nhân viên Trường Mầm non Anh Đào, vừa qua, trường vinh dự là tập thể được biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của TP Đà Lạt, xứng đáng là lá cờ đầu của hệ thống giáo dục mầm non địa phương, đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non đòi hỏi ngày càng cao và luôn đổi mới.

NGUYỆT THU