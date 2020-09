Đức Trọng phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước

(LĐ online) - Ngày 18/9, UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức lễ phát đông toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trên địa bàn.

Lễ phát động thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị trong toàn huyện và các em học sinh thuộc các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Theo UBND huyện Đức Trọng, trong thời gian, trên địa bàn huyện Đức Trọng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước ở trẻ em, học sinh rất thương tâm. Nguyên nhân là do các em không biết bơi, thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước; do thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn đối với trẻ em; các vụ đuối nước xảy ra là do các em không biết cách phòng tránh và không biết cách cứu đuối an toàn.

Từ đầu năm 2000 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 12 vụ tai nạn làm 16 người chết; trong đó, có 5 vụ đuối nước ở trẻ em làm 8 học sinh tử vong. Vì vậy, việc phát triển phong trào luyện tập môn bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng là giải pháp cấp thiết để nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, nhấn mạnh lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước là hoạt động giúp nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước; đồng thời, phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện thể chất cho trẻ em.

Háo hức tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước

Để phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực tập luyện môn bơi và công tác phòng chống đuối nước đạt hiệu quả, đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy đề nghị các phòng, ban, đoàn thể và các địa phương trong huyện cần triển khai hiệu quả các hoạt động như: Tổ chức các hoạt động trẻ em học bơi và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước tại tất cả các loai hình bể bơi hiện có trên địa bàn huyện; tích cực tổ chức giải bơi và hội thi cứu đuối nước, các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước. Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, thi trấn, trường học và vận động các đơn vị, cá nhân có cơ sở vật chất, bể bơi có chế độ ưu tiên, giảm tiền thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em, để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi...

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước thông qua hình thức trả lời trắc nghiệm do ban tổ chức đưa ra.

N.MINH