Sẻ chia cùng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Với mục tiêu “Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Đức Trọng trao tiền hỗ trợ cho CNVCLĐ của huyện Đức Trọng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Với chủ đề “Chung tay giúp đỡ NLĐ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và người nghèo”, đầu tháng 9/2020 vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Bảo Lộc đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc tổ chức hội chợ nhân đạo với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, người nghèo trên địa bàn. Đã có trên 10 gian hàng được bày bán tại phiên chợ nhân đạo lần này, gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu hàng ngày như gạo, mì tôm, nước mắm, đường, sữa, bột ngọt, nước rửa chén, rau củ, dầu ăn, bột ngọt… Mỗi người tham gia được Ban tổ chức phát 1 phiếu mua hàng miễn phí trị giá 350 ngàn đồng, để lựa chọn những mặt hàng theo nhu cầu của mình.

Thông qua phiên chợ nhân đạo lần này, Ban tổ chức đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và các nhà hảo tâm trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ kinh phí và hiện vật cho 420 NLĐ và người nghèo tham gia, với tổng giá trị gần 220 triệu đồng.

Cuối tháng 7/2020, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ đợt 1 theo Quyết định của Liên đoàn Lao động tỉnh tại 3 công đoàn cơ sở (CĐCS): Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh; Công ty TNHH MTV Cá tầm Việt Nam và Công ty TNHH Hà Linh với số tiền 13,5 triệu đồng cho 27 đoàn viên, NLĐ.

Trong tháng 8/2020, 628 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc CĐCS Khối Doanh nghiệp và CĐCS các trường học trên địa bàn huyện Đức Trọng đã được nhận tiền hỗ trợ do LĐLĐ huyện Đức Trọng trao tặng, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/người. Những trường hợp được trao hỗ trợ là các giáo viên, nhân viên, NLĐ đang làm việc, lao động tại các trường mầm non, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng, có thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành là 1.490 ngàn đồng/tháng hoặc bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Anh Nguyễn Văn Ninh (Công ty Lado Taxi) xúc động nói: “Thật sự chúng tôi rất cảm động trước sự quan tâm của các cấp công đoàn. Số tiền này tuy không lớn, nhưng cũng giúp chúng tôi giải quyết được những khó khăn trước mắt”.

Cũng trong tháng 8/2020, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh cùng tổ chức trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thăm hỏi, hỗ trợ cho NLĐ thuộc 2 doanh nghiệp tại thôn Liêng Bông, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương. Căn nhà “Mái ấm công đoàn” được trao tặng cho vợ chồng chị Đinh Thị Tuyền và anh Lê Văn Chính, cùng là giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn xã Đạ Nhim - xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên nằm cách xa trung tâm huyện Lạc Dương. Hoàn cảnh gia đình của hai anh chị hiện rất khó khăn khi vài năm trở lại đây, chị Tuyền bị suy thận mạn tính, hàng tuần phải chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Số tiền dành dụm được của gia đình trong hơn chục năm qua, dự tính để sửa sang lại căn nhà tạm đã bị dột nát cũng không thể thực hiện được, vì phải dành để chi trả cho việc chạy thận thường xuyên của chị Tuyền và lo cho các con đang tuổi ăn học. Và mái ấm dành tặng cho gia đình anh Chính - chị Tuyền lần này cũng là một trong 5 “Mái ấm công đoàn” do LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng hỗ trợ cho đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, với trị giá 50 triệu đồng/căn. Cũng trong dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng 300 chiếc khẩu trang và 5 triệu đồng cho CĐCS Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Hokkaido Lotus và CĐCS Công ty Cổ phần Đầu tư nông trại Hokkaido Lotus. Đây là nơi trải qua thời gian 14 ngày cách ly tập trung tại chỗ đối với nhân viên Công ty ngay sau khi nhận thông tin Giám đốc Công ty có kết quả xét nghiệm tại Nhật Bản dương tính với SARS-CoV2.

Theo LĐLĐ tỉnh, hiện toàn tỉnh có khoảng trên 70 ngàn CNVCLĐ, trong đó có trên 65 ngàn đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.517 CĐCS. Thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã có không ít doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm đóng cửa ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của hàng ngàn NLĐ phải làm việc giãn ca, nghỉ luân phiên, nghỉ phép năm hay nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động... Trước thực trạng trên, các cấp công đoàn trong tỉnh một mặt đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho NLĐ những kiến thức cơ bản và cơ chế lây lan cũng như cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để NLĐ bình tĩnh, chủ động cùng người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp đảm bảo cho sản xuất an toàn tại doanh nghiệp; mặt khác, các cấp công đoàn đã chủ động thương lượng với người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ trong tình hình doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Song song với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát tổng hợp các trường hợp NLĐ mất việc hoặc thiếu việc làm đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ cho 133 NLĐ bị mất việc làm với 193 triệu đồng. Đồng thời, từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa, các cấp công đoàn cũng đã kịp thời hỗ trợ trên 25.000 khẩu trang, trên 2.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn và trên 5 tấn gạo, 220 thùng mỳ tôm, 680 thùng sữa cho các doanh nghiệp và NLĐ; thăm hỏi tặng quà; tổ chức các “gian hàng không đồng”... cho hơn 12 ngàn NLĐ với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh đã ủng hộ 3 ngày lương trong trong 3 tháng liên tiếp để tập trung cùng với nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ 762,5 triệu đồng cho 1.525 NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp từ ngân sách nhà nước.

NHẬT MINH