Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp trung thu tại Đức Trọng

(LĐ online) - Ngày 17/9, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đức Trọng về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn dịp Tết Trung thu 2020.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng)

Theo báo cáo tại buổi làm việc, huyện Đức Trọng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm dưới nhiều hình thức như tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã, thị trấn, thông qua các buổi tập huấn, sinh hoạt đoàn thể, cấp phát tài liệu tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu... Đồng thời, huyện đã thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trong dịp trung thu từ ngày 17/9.

Sau buổi làm việc với UBND huyện Đức Trọng, chiều cùng ngày, đoàn đã tiến hành kiểm một số cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, sản xuất đảm bảo vệ sinh, có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, còn một số cơ sở chưa chấp hành tốt việc khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động trực tiếp sản xuất. Đoàn đã nhắc nhở các cơ sở chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

N.MINH