Ka Bên xây dựng gia đình học tập

Hiểu được tầm quan trọng của việc học, dù khó khăn thiếu thốn nhưng chị Cil Pam Ka Bên (thôn Đa Blah, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương) vẫn chăm lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Nhiều năm liền, gia đình chị được công nhận là gia đình học tập tiêu biểu, bản thân chị vinh dự được chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI (giai đoạn 2020 - 2025).

Chị Ka Bên vui mừng vì nhờ học tập các con đều có công việc ổn định

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Ka Bên, những tấm bằng khen, giấy khen của các con được chị treo trang trọng. Nụ cười của người phụ nữ gần 60 tuổi một đời lam lũ lo cái chữ cho con giờ lấp lánh niềm tự hào khi khoe về công việc của ba người con. Người con trai đầu học Đại học Quân sự chuyên ngành trinh sát, hiện là sĩ quan quân đội tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Lạc Dương; con gái thứ hai học Đại học Y, hiện đang làm bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương; con trai út học Đại học Hành chính, hiện là Phó Chủ tịch HĐND xã Đạ Nhim.

Là một người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, nhưng chị Ka Bên luôn coi trọng việc học hành. Khi đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, chị cùng chồng đã tham gia vào các lớp bổ túc, xóa mù chữ. Nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, chị dừng lại ở việc biết đọc, biết viết để lao động chăm lo cho gia đình, nhưng chị vẫn tiếp tục động viên chồng theo học lên cao hơn để có công việc ổn định. Và hiện nay chồng chị - anh Kơ Să Ha Ell đang làm việc tại Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng.

Chị Ka Bên cho hay, hoàn cảnh gia đình chị khi ấy rất vất vả, thiếu thốn, phải vay mượn khắp nơi, song thấu hiểu được cái khó, cái khổ của việc mù chữ, vợ chồng chị đã cố gắng dồn hết khả năng để nuôi dạy con cái. Chị tâm sự: “Tôi nhận thấy rằng chăm chỉ thôi chưa đủ, muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì phải có kiến thức, muốn có công ăn việc làm ổn định và hiểu biết về xã hội thì cần phải học. Do vậy, dù khó khăn nhưng gia đình tôi quyết tâm đầu tư cho con cái học tập đến nơi đến chốn. Khi các con còn đi học, mỗi ngày tôi đều bố trí thời gian để con cái vừa phụ giúp được việc nhà cho cha mẹ, vừa dành thời gian học tập. Dù bận rộn với công việc nương rẫy nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở con cái chăm chỉ học tập và rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Một số hộ khác khi điều kiện kinh tế khó khăn sẽ cho con nghỉ học ở nhà làm rẫy, bắt vợ bắt chồng, nhưng gia đình tôi nghĩ rằng dù không cho con được đầy đủ như bao người thì cũng phải cho con được đến trường. Do vậy, vợ chồng dành hết tâm huyết nuôi dạy 3 ba đứa con ăn học”.

Và để làm gương cho các con, vợ chồng chị Ka Bên luôn tiên phong trong mọi hoạt động từ sản xuất đến chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương. Hiện nay, kinh tế của gia đình chị đã được nâng lên. Sau thời gian tích cực lao động, hiện gia đình chị đang sở hữu 2 ha cà phê, cùng với các khoản thu nhập của các thành viên thì cuộc sống đã ổn định và luôn dành một phần để đầu tư cho việc học tập của các thành viên trong gia đình. Khi các con đã trưởng thành và có công việc ổn định, chị Ka Bên lại tiếp tục động viên các con chăm lo cho các cháu học hành. Gia đình chị thường có những phần thưởng khuyến khích khi các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

Đối với bản thân chị, hàng ngày vẫn tìm hiểu, học tập bằng cách xem ti vi, nghe đài, đọc báo, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó, gia đình chị cũng luôn tiên phong đóng góp giúp đỡ những học sinh nghèo vượt khó, hiến đất làm đường, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo... do xã phát động.

“Nhờ nỗ lực vượt khó trong lao động sản xuất và chăm sóc giáo dục con cái, gia đình chị Cil Pam Ka Bên nhiều năm liền được công nhận là gia đình học tập tiêu biểu, gia đình văn hóa, là tấm gương cho nhiều gia đình trong xã noi theo trong việc chăm lo cho con cái học tập để có cuộc sống ấm no, ổn định như ngày hôm nay”, ông Trịnh Xuân Tự - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Đạ Nhim cho biết.

VIỆT HÙNG