Nâng cao hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong CAND

(LĐ online) - Ngày 5/1, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ và hội thảo nâng cao chất lượng cán bộ hội, hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong Công an Nhân dân (CAND) với sự tham gia của 250 đại biểu đến từ Hội Phụ nữ Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Quang cảnh buổi tập huấn và hội thảo của Hội Phụ nữ CAND

Trong hai ngày (5 và 6/1), các đại biểu tham dự hội nghị sẽ được bà Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam và Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị CAND, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, truyền đạt những kiến thức, chuyên đề liên quan đến quy trình, phương pháp giám sát, phản biện xã hội về pháp luật, chính sách trong các cấp Hội Phụ nữ CAND; quán triệt Chỉ thị của Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo Đại hội Hội Khuyến Phụ nữ các cấp trong CAND, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu còn được hướng dẫn cách thức tổ chức Đại hội Hội phụ nữ các cấp trong CAND, nhiệm kỳ 2021-2026; quy trình và một số quy định chung trong tổ chức Đại hội Hội Phụ nữ các cấp trong CAND; cách thức chuẩn bị văn kiện cho đại hội; kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội.

Ngoài ra, các đại biểu còn tham dự hội thảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội và hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong CAND.

C.PHONG