Nhân dân mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục có những giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả

Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng, tác động của đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cơ sở hạ tầng, công tác y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, hiệu quả.

Các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong việc chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng khó khăn trong xã hội. Các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp đã tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, huy động các nguồn lực, vận động hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19...Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong xã hội, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực tham gia lao động, sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đặc biệt, việc lãnh đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng được các tầng lớp nhân dân rất quan tâm theo dõi, tham gia góp ý xây dựng văn kiện cũng như nhiều phong trào, hành động, công trình chào mừng thiết thực, hiệu quả. Nhân dân phấn khởi tin tưởng đại hội Đảng các cấp lần này mở ra thời kỳ mới của đất nước và tỉnh nhà trong bước đường hội nhập và phát triển.

Trên lĩnh vực tôn giáo, dư luận xã hội đánh giá cao vai trò phối hợp của các tổ chức tôn giáo trong tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng của bão, lụt, sạt lở đất... Đó là việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, tạm dừng các nghi lễ tôn giáo để phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các hoạt động tuyên truyền đến tín đồ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành Y tế.

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, không xảy ra điểm nóng. Các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, hoạt động theo quy định của pháp luật...

Bên cạnh những kết quả đạt được, một bộ phận Nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng trước những tác động trực tiếp của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, khu vực và địa phương do đại dịch COVID-19 gây ra, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp và thị trường hàng nông sản, lao động, việc làm... Giá cả một số mặt hàng nông sản và rau không ổn định, tình trạng khô hạn, thiếu nước sản xuất cục bộ, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tại một số địa phương như: Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đơn Dương, Lâm Hà…gây ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của một bộ phận người dân.

Tình trạng quá tải giao thông, ô nhiễm, rác thải sinh hoạt của du khách nhất là trong dịp lễ, tết và các ngày nghỉ cuối tuần cũng đang là vấn đề đáng báo động; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp gây khó khăn trong công tác quản lý. Đời sống của Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là từ khi có đại dịch COVID-19 xảy ra.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong thời gian vừa qua toàn tỉnh có hơn 180 doanh nghiệp và trên 657 hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh ngành dịch vụ du lịch tạm ngưng hoạt động; hơn 51 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, với trên 2.500 phương tiện, 102 tuyến cố định bị ảnh hưởng; hơn 11.329 người lao động phải tạm nghỉ việc không hưởng lương.

Từ những tình hình trên, Nhân dân mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục có những giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, quan tâm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, dịch vụ, du lịch, giải quyết lao động việc làm, tiêu thụ hàng hóa, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động để từng bước hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, giảm thiểu tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quan tâm giúp đỡ người nghèo, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc... để tiếp tục xây dựng địa phương phát triển ổn định, vững chắc hơn.

