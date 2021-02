Đã qua cái tết ''đặc biệt''

Mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã qua, nhưng dư âm còn đọng lại bởi những điều đặc biệt. Sự “đặc biệt” ấy là người dân đón tết, vui xuân trong tình huống dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại nhưng Lâm Đồng vẫn đảm bảo một cái tết “vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.

Sản xuất trà túi lọc tại Công ty TNHH Vĩnh Tiến ngày đầu năm. Ảnh: Chính Thành

Nếu không lâm vào tình cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, có lẽ Tết Nguyên đán 2021 sẽ rất vui. Bởi theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chỉ ra tại hội nghị triển khai công tác sau tết rằng, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Lâm Đồng đều đạt tốt trong năm 2020 đầy biến động của dịch bệnh COVID-19, cùng với sự chuẩn bị các mặt hàng hóa, nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, sự vào cuộc chăm lo tết cho các gia đình chính sách, đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo chu đáo của các sở, ngành và địa phương và màn bắn pháo hoa đêm giao thừa mà nhiều người mong đợi... sẽ là một cái tết đầm ấp, vui tươi nếu không có sự xuất hiện trở lại của dịch COVID-19.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón tết, vui xuân; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; đồng thời, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm thực hiện nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Lâm Đồng, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Theo đó, trọng tâm hướng vào sự chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và các biện pháp bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; việc trợ cấp đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo; đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp tết và an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19…

Để thực hiện các kế hoạch nêu trên, Lâm Đồng đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách và người nghèo trên địa bàn tỉnh. Qua đó, UBND tỉnh đã duyệt chi ngân sách gần 50,6 tỷ đồng trợ cấp cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo với số lượng lên tới 94.411 người thụ hưởng và hỗ trợ cho một số đối tượng, cá nhân, đơn vị trong dịp tết vừa qua.

Ngoài ra, các cơ quan, địa phương và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, giáo viên, học sinh với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng huyện nghèo Đam Rông cũng đã vận động được 2,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân ăn tết.

Bên cạnh đó, theo thống kê của ngành chức năng, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chế độ tiền lương, thưởng tết đối với người lao động không những giảm mà còn tăng hơn năm trước. Mức thưởng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong các loại hình doanh nghiệp bình quân khoảng 5,57 triệu đồng/người, so với năm 2020 là 5 triệu đồng/người với mức thưởng cao nhất 79 triệu đồng và mức thấp nhất là 300 ngàn đồng/người. Cụ thể, khối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có mức thưởng bình quân 2 triệu đồng/người, tương tự khối doanh nghiệp cổ phần góp vốn nhà nước chi phối 2,9 triệu đồng/người, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh 3,9 triệu đồng/người và khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân khoảng 4,1 triệu đồng/người.

Đặc biệt, để đảm bảo cung cầu hàng hóa và bình ổn giá cả trong dịp tết, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng giao nhiệm vụ cho 24 đơn vị và thiết lập 96 điểm phân phối hàng hóa nhằm ổn định nguồn hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu gồm 5 nhóm hàng tiêu dùng ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của người dân và du khách. Từ đó các đơn vị kinh doanh hàng hóa đã tăng lượng hàng cao hơn so với ngày thường từ 35 - 40%, tập trung vào các mặt hàng như lương thực, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, trái cây, hạt các loại và điện máy, thời trang… Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhìn chung thị trường hàng hóa trong những ngày trước và trong Tết Tân Sửu đã cung ứng đầy đủ, kịp thời, đa dạng hóa sản phẩm; không có hiện tượng sốt giá và tăng giá đột biến, trong khi đó sức mua tăng nhưng giá tăng không đáng kể. Đáng ghi nhận, chủ trương bình ổn giá hàng hóa dịp tết đã được Siêu thị Big C, Siêu thị Co.opmart Bảo Lộc đăng ký và cam kết không tăng giá. Qua đó, tỉnh đã hỗ trợ 70% chi phí vận chuyển hàng hóa, nhân công để tổ chức 4 chuyến hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm), xã Đà Loan (huyện Đức Trọng), thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân vùng nông thôn và đã thu hút hàng ngàn lượt khách tới mua sắm tại các địa điểm tổ chức.

Mặt khác, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý; nghiêm túc thực hiện công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm. Do đó, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt không để xảy ra trường hợp cháy nổ gây hỏa hoạn, trong khi một số người dân đốt pháo trong dịp tết mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo…

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại một số địa phương trong nước ngày càng phức tạp, nhất là các địa phương có nhiều học sinh, sinh viên, công nhận và người dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập, làm việc trở về Lâm Đồng nghỉ tết, vì vậy UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan phải quán triệt quan điểm “chống dịch như chống giặc”, nâng cao cảnh giá, không lơ là, chủ quan và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Qua đó, vấn đề phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vẫn được đảm bảo và tính đến thời điểm này đang được kiểm soát tốt tại các địa phương, cơ sở.

Mặt khác, các cấp ngành và địa phương cũng tích cực vận động người dân hạn chế tối đa việc tập trung nhiều người, dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng năm mới và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dừng tổ chức bắn pháo hoa tại 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chính sự điều hành linh hoạt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành và địa phương đã đảm bảo cho một cái tết diễn ra trong bối cảnh “đặc biệt” bởi dịch COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo cho người dân vừa vui xuân, vừa chống dịch để có kỳ nghỉ tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

KHẢI NHIÊN