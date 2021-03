Quý 1/2021 cấp cứu 4.830 nạn nhân do tai nạn giao thông

(LĐ online) - Ngày 31/3, theo Sở Y tế Lâm Đồng thống kê công tác cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT) quý I/2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: Tổng số 4.830 nạn nhân đến các cơ sở y tế cấp cứu do tai nạn TNGT. Trong đó, có 371 trường hợp chấn thương sọ não; 46 bệnh nhân tử vong do TNGT (40 nạn nhân tử vong trước khi nhập viện); 180 nạn nhân nặng xin về nhà; 465 bệnh nhân cấp cứu do TNGT chuyển viện.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa

Trong số trường hợp tai nạn giao thông, có 727 trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu; có 216 trường hợp tai nạn giao thông vi phạm nồng độ cồn trong máu.

Khám sức khỏe cấp, đổi giấy phép lái xe cho 9.788 lượt người; tổng số lái xe có làm xét nghiệm sàng lọc để phát hiện ma túy 9.495 trường hợp, qua đó phát hiện 61 lái xe xét nghiệm ma túy dương tính.

Khám sức khỏe định kỳ, tổng số lái xe có làm xét nghiệm sàng lọc để phát hiện ma túy 464 người, kết quả phát hiện 2 lái xe xét nghiệm ma túy dương tính.

Toàn tỉnh hiện có 13 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe theo Thông tư 24/2015/TTLT-BYT-BGT.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, tập trung tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Củng cố, kiện toàn các đội cấp cứu ngoại viện, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thường trực cấp cứu 24/24h để sẵn sàng cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn giao thông đến khám và điều trị. Tham gia hỗ trợ xử lý các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện khám sức khỏe lái xe theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe, việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe”.

AN NHIÊN