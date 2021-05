Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật đản 2021 – Phật lịch 2565

(LĐ online) - Nhân Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565, đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các Tăng, Ni và đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản trang nghiêm, an toàn

Cùng đi với đoàn có đồng chí Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban Dân vận, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan.

Tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh, phía Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, có Hòa thượng Thích Thanh Tân – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong Ban Trị sự, đại diện một số vị Tăng, Ni tiêu biểu cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc Phật giáo, các Tăng, Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh đón một mùa Phật đản trang nghiêm, long trọng và an toàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận trong thời gian qua, các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử tỉnh nhà đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, nhất là phong trào “xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”, phong trào “Vì người nghèo”, đóng góp tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia cứu trợ thiên tai, cứu trợ khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Lãnh đạo thành phố Đà Lạt tặng hoa và quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các vị Hòa thượng, Đại đức, Tăng, Ni, Phật tử trong thành phố Đà Lạt và toàn tỉnh một mùa Phật đản an vui, an toàn, lành mạnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn và đề nghị các vị chức sắc Phật giáo tiếp tục vận động, tuyên truyền trong giới Tăng, Ni, đồng bào Phật tử phát huy tinh thần “Đồng hành cùng dân tộc” hành động vì hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển phồn thịnh của đất nước, của quê hương Lâm Đồng. Đề nghị các vị chức sắc Phật giáo, Tăng, Ni và bà con Phật tử tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt quyền công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày Chủ nhật, 23/5. Các Tăng, Ni, Phật tử thực hiện nghiêm quy định về 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, mức độ lây lan nhanh, thiệt hại lớn. Mong muốn, trên tinh thần đoàn kết – bác ái, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện thành công cuộc bầu cử và đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hòa Thượng Thích Thanh Tân - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên, chúc mừng, tặng hoa và quà nhân dịp Đại lễ Phật đản 2021 – Phật lịch 2565. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng trong Giáo hội, các cơ sở Phật giáo, các Tăng, Ni và bà con Phật tử tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch, thực hiện quyền dân chủ trong bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc Hội và HĐND. Tiếp tục kêu gọi hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng đoàn kết – vững mạnh.

Dịp này, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt do đồng chí Đặng Quang Tú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu cũng đã gửi tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản 2021 – Phật lịch 2565.

NGUYỆT THU