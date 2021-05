Trồng mới 2.500 cây anh đào cho Đà Lạt

(LĐ online) - Thiết thực lập thành tích chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an TP Đà Lạt tổ chức trồng mới 2.500 cây xanh để tăng thêm mảng xanh cho Đà Lạt…

Lãnh đạo thành phố tham gia trồng cây tăng thêm mảng xanh cho Đà lạt

Sáng 19/5, tại khu vực đồi thông quanh nhà tạm giữ Công an TP Đà Lạt (lô A2, Khoảnh 4, Tiểu khu 146, thuộc địa bàn Phường 7, TP Đà Lạt do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý), Công an TP Đà Lạt đã tổ chức trồng mới 2.500 cây anh đào để tăng thêm mảng xanh cho thành phố. Tham gia trồng cây có đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt; UBND Phường 7 (TP Đà Lạt), Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng Lâm Viên.

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng Công an TP Đà Lạt cùng Công an các phường, xã trên địa bàn đã phối hợp với lực lượng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên cùng cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường 7 tiến hành trồng 2.500 cây anh đào tại khu vực trên.

Cán bộ, chiến sỹ công an TP Đà Lạt tham gia trồng cây xanh cho TP Đà Lạt

Với phương châm trồng cây nào sống cây đó, các cán bộ, chiến sĩ Công an trên địa bàn thành phố Đà Lạt cùng các lực lượng tham gia đã lựa chọn những cây anh đào gần 2 năm tuổi, khỏe, không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn xuống giống để trồng, chăm sóc.

Việc trồng cây xanh trên địa bàn TP Đà Lạt được phát động và thực hiện hằng năm. Đặc biệt, trong kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh trên địa bàn, thành phố đã giành quỹ đất và chi phí để trồng các loại cây phân tán, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, cũng như nâng cao độ che phủ rừng Đà Lạt lên 53%, hướng đến môi trường sống tốt hơn, nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

THỤY TRANG