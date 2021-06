Tích cực thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 6 về văn hóa và tiêu chí số 16 về cơ sở vật chất văn hóa làm cho các vùng nông thôn của Lâm Đồng như được khoác lên mình một diện mạo mới. Việc hoàn thiện các tiêu chí văn hóa không chỉ khơi dậy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà còn tôn tạo không gian xóm làng thêm sạch, đẹp, đáng sống.

Tiết mục diễn xướng của các nghệ nhân đến từ Đinh Lạc - Di Linh tại Hội thi diễn tấu cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống

Hiệu quả thực hiện 2 tiêu chí văn hóa

Xã Gia Hiệp là một trong 3 xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Di Linh. Để thực hiện đạt các tiêu chí số 6 và 16 đưa xã về đích NTM vào năm 2015, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng dân cư đã huy động các nguồn lực cùng đồng lòng thực hiện. Trong đó, Gia Hiệp là xã điển hình tiên phong trong thực hiện mô hình trồng hoa, tạo điểm nhấn cho những con đường quê, làm nên không gian rực rỡ sắc màu của hoa cỏ lạc, mười giờ trải dài trên 8 km ở 10/10 thôn, tạo nên bức tranh quê đẹp, đầy sức sống. Khắp các xã trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, nắng nóng như dịu đi bởi đâu đâu cũng thấy màu hoa. Xã Triệu Hải, Mỹ Đức, Đạ Kho, An Nhơn, Quốc Oai, Quảng Trị... (Đạ Tẻh) với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, sự chung sức của người dân đã xây dựng được các nhà văn hóa, sân thể thao đưa các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo thiết chế, thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt, vui chơi, tạo thành phong trào tập luyện, thi đấu sôi nổi trong cộng đồng.

Sau 10 năm xây dựng NTM, đến nay, toàn tỉnh có 107/111 xã được công nhận, công nhận lại danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa NTM (đạt tỷ lệ 96,4%); 865/871 thôn được công nhận và công nhận lại danh hiệu thôn văn hóa (đạt 99,3%); 111/111 xã đạt tiêu chí văn hóa (đạt 100%). Ước 6 tháng đầu năm 2021 có 293.948/313.084 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt 93,8%). Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, phong trào thi đua xây dựng thôn, buôn văn hóa đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, gìn giữ an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Các mô hình quần chúng tự quản an ninh trật tự như mô hình “Thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn”, “Khu dân cư an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội”, “Dòng họ không có tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh” được xây dựng, duy trì và phát huy vai trò ở khắp các địa phương. Chú trọng việc xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, nhiều tổ chức đoàn thể các cấp như Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đã tích cực xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình: “Đường hoa nông thôn mới”, “Tuyến đường tự quản”... góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường, thay đổi diện mạo, cảnh sắc khu dân cư.

Thực hiện tiêu chí số 16, đến nay toàn tỉnh có 109/111 xã có nhà văn hóa (đạt 98,2%), trong đó có 101/109 nhà văn hóa xã cơ bản đạt chuẩn về diện tích quy hoạch, quy mô xây dựng; 834/871 thôn có nhà văn hóa (đạt 95,75%) với diện tích không đồng đều, trong đó có 715/834 thôn có nhà văn hóa cơ bản đạt chuẩn theo quy định về diện tích, quy mô xây dựng (85,73%); 108/111 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 97,29%. Toàn tỉnh hiện có 970 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động hiệu quả. Việc hoàn thiện các tiêu chí văn hóa không chỉ góp phần khơi dậy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của làng quê mà còn làm cho đời sống tinh thần trong mỗi gia đình được nâng lên góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM.

Tiếp tục nâng cao chất lượng văn hóa

Cùng với việc từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa, hiện nay toàn tỉnh đã có 18 xã đạt NTM nâng cao, gồm: Xuân Trường, Xuân Thọ, Trạm Hành (Đà Lạt); Lạc Xuân (Đơn Dương); Tân Hội, Bình Thạnh, Ninh Loan, Tâm Thành (Đức Trọng); Tân Hà (Lâm Hà)....

Trong năm 2021 đã có thêm 15 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Lộc Quảng (Bảo Lâm); Đạ Oai, Đạ Tồn (Đạ Huoai); Quốc Oai (Đạ Tẻh); 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Xuân Trường, Xuân Thọ, Trạm Hành (Đà Lạt); Lạc Xuân (Đơn Dương); Tân Hà (Lâm Hà); Đinh Lạc, Hòa Ninh (Di Linh); Quảng Trị (Đạ Tẻh), Đức Phổ (Cát Tiên).

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Nguyễn Anh Hùng, trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM: phát huy tinh thần chủ động, tích cực nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng nông thôn trong quá trình phát triển văn hóa nông thôn. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa xã, thôn bằng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ của Nhân dân. Đổi mới cơ chế quản lý, khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn, thu hút và tạo điều kiện để người dân thường xuyên đến sinh hoạt, luyện tập thể dục, thể thao; nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

QUỲNH UYỂN