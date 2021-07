Đà Lạt quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Sau khi Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công, Nghị quyết Đại hội đã ngay lập tức được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, nội dung tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo thực hiện chính sách người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững luôn được thành phố quan tâm...

Tặng mỳ tôm và các nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở Đà Lạt

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Đà Lạt luôn chú trọng đến việc thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi cho các đối tượng người có công với cách mạng. Hàng năm, thành phố luôn thực hiện tốt công tác rà soát, phúc tra, bổ sung đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định.

Theo số liệu thống kê, thành phố đã thực hiện chi trả trợ cấp xã hội trong 5 năm gần đây là trên 74 tỷ đồng. Thực hiện chăm lo quản lý gần 20 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội. Cấp gần 19 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Chi trả tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 7 tỷ đồng. Ngoài ra, từ sự tham mưu của phòng chuyên môn, thời gian qua thành phố Đà Lạt đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách, khó khăn như miễn giảm tiền sử dụng đất cho 47 trường hợp, tạo điều kiện cho 11 trường hợp khó khăn được thuê nhà chung cư. Xây dựng hoàn thành 13 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 19 căn nhà, cấp đất cho 19 trường hợp thuộc đối tượng gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách…

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Phường 4, thành phố Đà Lạt) cho biết: Tôi rất cảm kích vì việc thực hiện các chế độ, chính sách của thành phố được triển khai rất tốt, kịp thời, chu đáo. Liên quan đến chế độ tử tuất, chế độ có công với cách mạng của bố tôi sau khi qua đời đã được phòng chức năng quan tâm, chi trả kịp thời. Các cán bộ trực tiếp chi trả, làm chính sách đều rất ân cần, chu đáo, làm cho các đối tượng được thụ hưởng như gia đình tôi cảm thấy được trân trọng.

Liên quan đến công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua thành phố cũng quan tâm, huy động các nguồn lực để tập trung cho công tác giảm nghèo. Hàng năm, thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giảm nghèo sát với thực tế từng đối tượng, đề ra mục tiêu, giải pháp giảm nghèo và tổ chức cuộc vận động giảm nghèo trên địa bàn toàn thành phố. Qua đó, ngày càng tạo được phong trào mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng, mọi người, mọi nhà chia sẻ ủng hộ chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn.

Các hoạt động giảm nghèo của thành phố đã chú trọng hướng tới hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo tính hiệu quả của chương trình. Được biết, từ nguồn vốn của các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và nguồn ủy thác của thành phố với tổng kinh phí trên 550 tỷ đồng (giai đoạn 2016 - 2021) đã giúp cho trên 2.933 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ còn khó khăn được vay vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển ổn định sản xuất, kinh doanh. Kết quả, tính đến nay toàn thành phố không còn hộ nghèo, chỉ còn một số ít hộ cận nghèo và đang tiếp tục được thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ người dân vươn lên trong cuộc sống.

Dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế, kéo theo rất nhiều hộ buôn bán nhỏ, người làm công, lao động phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt gặp khó khăn về việc làm, thu nhập. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát động, kêu gọi toàn xã hội chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do đại dịch. Ngoài sự ủng hộ chung cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Đà Lạt còn dành sự quan tâm đặc biệt hỗ trợ bằng tiền, vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, đường, muối cho nhiều hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt cho biết: Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay góp sức ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và giúp đỡ người dân gặp khó khăn do đại dịch”, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã phát huy trách nhiệm rất cao, trực tiếp ủng hộ bằng tiền và hiện vật, bằng lương thực, thực phẩm hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra. Trên địa bàn thành phố, các phường, xã… đâu đâu cũng có các hoạt động từ thiện, nhân văn giúp đỡ người dân bằng nhiều hình thức. Người góp công, người góp của, người tự tay nấu cơm phát miễn phí, nhóm làm tủ bánh mì 0 đồng nhằm động viên người dân lao động, các hộ khó khăn có thêm động lực chung tay cùng chính quyền vượt qua đại dịch COVID-19.

NGUYỆT THU