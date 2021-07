Lâm Hà: Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Với những hoạt động tuyên truyền, vận động thiết thực, hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, khẳng định vai trò trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.

Người dân trên địa bàn huyện làm đường bê tông vào thôn, xóm, góp phần từng bước thay đổi diện mạo giao thông nông thôn trên địa bàn. (Ảnh chụp thời điểm chưa có dịch COVID-19)

Nay về Lâm Hà, có thể thấy nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp mở rộng, trường học khang trang, môi trường xanh, sạch, đẹp…; làm thay đổi căn bản diện mạo giao thông nông thôn so với khoảng 5 năm về trước. Đây chính là kết quả từ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lâm Hà đã phát huy vai trò nòng cốt, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng NTM ở địa phương.

Ông Hoàng Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lâm Hà cho biết: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp cùng cấp ủy địa phương, cử những cán bộ dân vận có uy tín, trách nhiệm trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, lắng nghe, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để có hướng giải quyết kịp thời và phù hợp.

Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Dân vận huyện và các tổ chức đoàn thể, thực hiện tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thông qua các hội nghị, các cuộc họp tại các khu dân cư. Đồng thời thực hiện lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào của địa phương và qua hệ thống truyền thanh tại xã, thị trấn. Qua đó, đã tạo sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức tham gia xây dựng NTM.

Đơn cử, người dân trong huyện đã đóng góp xây dựng nông thôn mới số tiền trị giá 85,913 tỷ đồng, 33.942 ngày công và hiến 80.098 m2. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%. Đến nay đã có 180/188 thôn, tổ dân phố văn hóa, 12/14 xã đạt chuẩn văn hóa, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và 11/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia. Kết quả vận động luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện từ 4,13% xuống còn 3,11%. Trong nhiệm kỳ đã vận động được 8,168 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 148 căn nhà cho hộ nghèo, sửa chữa 34 căn; hỗ trợ khó khăn, đột xuất, bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ tết số tiền 2,745 tỷ đồng...

5 năm qua, quỹ ủng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo do huyện phát động đã vận động được 1.243 triệu đồng và tổ chức giải ngân cho 221 lượt hộ vay không tính lãi, đến nay nhiều hộ đã trả nợ, vươn lên thoát nghèo. Đóng góp vào Quỹ “Cứu trợ” với số tiền 271 triệu đồng, đã hỗ trợ 12 hộ bị thiệt hại do thiên tai. Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ 875 triệu đồng và ủng hộ Quỹ “Trường Sa” được 850 triệu đồng, đạt 340% kế hoạch tỉnh giao…

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiện” huy động được 2.354 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 98 nhà tình nghĩa, tặng quà cho 498 gia đình chính sách tiêu biểu. Cuộc vận động Toàn dân thi đua đoàn kết, sáng tạo được gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, thu hút sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế - xã hội.

Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 với 5 nội dung đã được Mặt trận Tổ quốc và Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, ký kết, triển khai thực hiện đồng loạt từ huyện đến 16 xã, thị trấn, 188 khu dân cư và các tổ chức tôn giáo trên toàn huyện…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Hà Hoàng Sơn khẳng định: Thông qua việc tuyên truyền, triển khai các nội dung cuộc vận động, Nhân dân trong huyện đã phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực trong việc xây dựng và làm thay đổi diện mạo NTM.

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia chương trình xây dựng NTM, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp của huyện đạt được các tiêu chí về xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Lâm Hà đã và đang khẳng định vai trò tích cực trong xây dựng NTM, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THÂN HIỀN