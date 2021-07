Nghị quyết 68 của Chính phủ, một quyết sách kịp thời, hợp lòng dân

Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Khoản trợ cấp 26.000 tỷ hy vọng sẽ góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Ngày 14/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 4848 về kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 20/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1900 về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.