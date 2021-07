Tình nguyện viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến TP Dĩ An

(LĐ online) - Chiều 29/7, từ tâm dịch Bình Dương, GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cho biết: Ông đang nhận nhiệm vụ điều hành hệ thống xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 dã chiến với năng lực làm 5.000 - 10.000 mẫu bệnh phẩm/ngày đặt tại TP Dĩ An, Bình Dương. Các giảng viên tình nguyện của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tham gia làm xét nghiệm tại đây.

Các giảng viên tình nguyện của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng làm việc tại hệ thống xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 dã chiến đặt tại TP Dĩ An, Bình Dương

Đồng thời, GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ còn thăm khám bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 của TP Dĩ An (Bình Dương).

Trước tình hình dịch tại đây, với tư cách Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam, GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ đã có văn bản ngày 29/7 đề nghị Tổng hội Y học Việt Nam kêu gọi bác sĩ chuyên khoa hô hấp hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Bộ Y tế, Viện sức khỏe Cộng đồng thuộc Tổng hội Y học Việt Nam và nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 29/7, Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thành lập đội hình tình nguyện gồm 32 thành viên do GS-TSKH -BS Dương Quy Sỹ, Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đã xung phong vào tâm dịch TP Dĩ An, Bình Dương để hỗ trợ, phối hợp điều trị, xét nghiệm và chăm sóc bệnh nhân Covid -19.

Bệnh viện dã chiến TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở Trung tâm Y tế TP Dĩ An để đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP Dĩ An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Mặc dù, được lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để điều trị, chăm sóc cho người bệnh nhiễm Covid-19, tuy nhiên, nguồn nhân lực, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa hô hấp nơi đây rất thiếu.

Với trách nhiệm của một bác sĩ ở vùng tâm dịch, ngoài việc cùng đoàn công tác cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải chạy đua với thời gian để điều trị, chăm sóc cho những bệnh nhân mắc Covid-19 mau lành bệnh và giảm tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất, GS-TSKK-BS Dương Quý Sỹ nhận thấy cần có sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp có chuyên môn. Chính vì vậy, ông đã có văn bản đề nghị Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục kêu gọi giới chuyên môn, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa hô hấp trong cả nước cùng chung tay điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở bệnh viện dã chiến TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nói riêng và các bệnh viện dã chiến trong cả nước nói chung.

