Kiểm tra việc triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại Bảo Lộc

(LĐ online) - Chiều 26/11, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Lâm Đồng đã có buổi kiểm tra và làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP Bảo Lộc về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phong trào năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi kiểm tra

Năm 2021, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở đến thành phố đã có những chuyển biến nhất định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào được các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như các ban ngành, đoàn thể quan tâm. Các nội dung của phong trào đều được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh. Công tác kiện toàn và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp, Ban Vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được tiến hành thường xuyên, liên tục. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm tập trung chỉ đạo và thực hiện, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của đông đảo Nhân dân. Công tác xã hội hóa văn hóa, thể thao được toàn xã hội quan tâm, đời sống tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày một nâng cao; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phát triển mạnh, có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, có tác dụng đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, huy động mọi nguồn lực của Nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Đến cuối năm 2021, toàn thành phố có 39.851/41.572 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 95,86%; 164/164 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 5/5 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 6/6 phường đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 116/184 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trong đó, có 75 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa 5 năm giai đoạn 2015 - 2020; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 35%/tổng số dân; số gia đình thể thao ước đạt 25%/tổng số gia đình trên địa bàn; 121/164 khu dân cư có hội trường thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2021, phong trào trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế.

Sau ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, ông Nguyễn Viết Vân ghi nhận và đánh giá cao tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP Bảo Lộc; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn đã bám sát vào các kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và của Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan thành viên, các ban ngành; địa phương đã có sự phối hơp trong việc triển khai nhiệm vụ.

Để Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố trong thời gian tới đi vào thực chất và hiệu quả, ông đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo; tổ chức rà soát lại các quy chế xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã phường đạt chuẩn văn hóa; các hương ước, quy ước của các khu dân cư trên địa bàn; xây dựng triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong tình hình mới; tiếp tục duy trì tốt các tổ Covid cộng động; đồng thời, tùy theo tình hình thực tế để xác định quy mô, tiến hành tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao trên địa bàn, chậm nhất trong tháng 4/2022 phải hoàn thành Đại hội cấp thành phố.

