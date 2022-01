Cát Tiên: Thêm một mô hình ''Tuyến đường ANTT- Không có pháo nổ''

(LĐ online) - Sáng 6/1/2022, Công an huyện Cát Tiên phối hợp cùng UBND xã Nam Ninh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tuyến đường an toàn về ANTT - Không có pháo nổ”. Mô hình này được xây dựng tại tuyến đường thôn Mỹ Bắc, xã Nam Ninh.

Mô hình “Tuyến đường an toàn về ANTT - Không có pháo nổ" tại xã Nam Ninh huyện Cát Tiên

Trước đó, vào cuối tháng 12/2021, Công an huyện Cát Tiên cũng đã xây dựng, ra mắt mô hình này tại Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên. Thông qua mô hình “Tuyến đường an toàn về ANTT - Không có pháo nổ” nhằm nâng cao ý thức tự giác của quần chúng Nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự. Đặc biệt là việc chấp hành thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Qua đó, vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân về bài trừ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo. Đặc biệt là phòng chống có hiệu quả các hành vi buôn bán, tàng trữ, chế tạo và đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới. Qua đó, giúp người dân đón một cái tết an vui, ấm áp, hạnh phúc.

KHÁNH PHÚC - ĐỨC TÚ