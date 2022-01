Lâm Đồng về đích trước mục tiêu chiến dịch tiêm phòng Covid-19

Mục tiêu đạt được bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho 70% người dân trong cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng, được xác định trong kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.

Ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (tháng 11/2021)

HƠN 70% DÂN SỐ ĐÃ TIÊM 2 MŨI VẮC XIN

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Tính đến những ngày cuối tháng 12/2021, toàn tỉnh đã đạt tỉ lệ bao phủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho 76,14% dân số; đạt 96,34% người từ 18 tuổi trở lên và 88,79% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Có 79,70% dân số Lâm Đồng đã tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19; trong đó, người từ 18 tuổi trở lên tiêm 1 mũi đạt 99,96% và trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm 1 mũi đạt 99,39%.

Bên cạnh đó, 13.324 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều bổ sung trên tổng số 618.018 đối tượng và 36.671 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều nhắc lại (mũi 3) trong tổng số 971.481 đối tượng.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiếp tục rà soát tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên để đạt mục tiêu 100% đối tượng tiêm đủ 2 mũi ngay trong năm 2021; đồng thời, tiếp tục triển khai tiêm vắc xin liều bổ sung và mũi nhắc lại theo quy định của Bộ Y tế khi có vắc xin phân bổ về tỉnh.

Việt Nam đã phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử - tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả người dân trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo tiêm chủng 150 triệu liều vắc xin mà Việt Nam đã và đang đàm phán đặt mua đến tháng 4/2022 để tiêm cho người dân, nhằm làm tăng độ bao phủ vắc xin trong dân để đạt miễn dịch cộng đồng. Chiến dịch dự kiến tiêm cho khoảng 75 triệu người với trên 150 triệu mũi tiêm trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.

Đến ngày 27/12, cả nước đã tiêm hơn 146 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; trở thành 1 trong 63 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã bao phủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho 70% dân số. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể, phấn đấu đến ngày 31/12 hoàn thành tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên; mục tiêu hoàn thành mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trong tháng 1/2022.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã từng phát biểu rằng: Mục tiêu của chiến dịch là đạt được bao phủ vắc xin cho 70% người dân. Mục tiêu này ngay từ đầu đã được đặt ra đối với tất cả những người trên 18 tuổi được tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19. Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tổ chức tiêm chủng cho người dân trong độ tuổi tiêm chủng nhiều nhất, nhanh nhất để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Với tầm nhìn xa và tìm giải pháp căn cơ để đưa đất nước thoát khỏi dịch bệnh, Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện chiến lược vắc xin tập trung vào các nội dung chính: Nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu để sản xuất, phát triển vắc xin trong nước chủ động và tiêm miễn phí vắc xin cho Nhân dân. Mục tiêu chiến lược vắc xin là tiêm miễn phí cho Nhân dân để đạt được miễn dịch cộng đồng trên toàn quốc.

Không chỉ đất nước ta mà cả thế giới không thể lường trước được diễn biến khốc liệt, khó lường, khó dự đoán của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, sự xuất hiện biến thể mới Omicron với tốc độ lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và gia tăng tốc độ phức tạp khó kiểm soát hơn. Vắc xin được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em (từ 12 đến dưới 18 tuổi) tại TP Đà Lạt

ĐẢM BẢO AN TOÀN TIÊM CHỦNG

Lâm Đồng đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID -19 từ đợt 1 (từ ngày 26/4) đến đợt 29 gồm 4 loại vắc xin: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell.

Đến thời điểm 27/12, toàn tỉnh đã thực hiện tổng số 2.209.774 mũi tiêm.

Trong đó, 1.104.533 mũi 1 và 1.055.246 mũi 2, tiêm liều bổ sung và nhắc lại (mũi 3) được 49.995 mũi. Đảm bảo tiến độ tiêm chủng, không để vắc xin quá hạn sử dụng.

Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêm chủng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các buổi tiêm chủng. Ngành Y tế đã tổng hợp toàn bộ năng lực tiêm chủng của các cơ sở y tế trong toàn ngành và khối tư nhân để đáp ứng với số lượng lớn vắc xin Bộ Y tế phân bổ về. Hiện toàn tỉnh có 164 điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 với 206 bàn tiêm. Một ngày trung bình có khả năng tiêm được cho 40.000 người với 1.485 nhân viên y tế tham gia, chưa kể huy động hàng ngàn người thuộc các lực lượng hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng toàn tỉnh.

Ngành Y tế đã tổ chức 12 lớp tập huấn an toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế trong ngành và tham dự các hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế về an toàn tiêm chủng. Hiện, toàn ngành đã bố trí 31 đội cấp cứu lưu động (1 đội cấp cứu lưu động gồm: 1 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe và xe cứu thương, cùng thuốc, y dụng cụ cấp cứu). Bên cạnh đó, mỗi bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh chuẩn bị sẵn sàng 5 giường cấp cứu và luôn có cán bộ thường trực cấp cứu; mỗi trung tâm y tế tuyến huyện chuẩn bị sẵn sàng 2 giường bệnh cấp cứu và luôn có cán bộ thường trực cấp cứu để đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng.

Trung tâm y tế các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng công an và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo tất cả các trường hợp trước khi tiêm phải được xác minh thông tin của công an và bắt buộc phải có số căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc mã định danh cá nhân theo quy định. Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, cập nhật thông tin và nhập mới, nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của đơn vị.

Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát và xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân để duyệt và xử lý thông tin phản ánh của người dân theo đúng quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng. Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh COVID-19 tại các đơn vị trong toàn ngành, kịp thời nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về quy trình tiêm chủng và an toàn tiêm chủng theo đúng quy định.

Tăng cường công tác tổ chức, phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19. Công tác truyền thông, thông tin được thường xuyên tuyên truyền cho Nhân dân về lợi ích của công tác tiêm chủng, tạo được niềm tin trong Nhân dân nên tỷ lệ người dân ủng hộ và tham gia tiêm phòng vắc xin rất cao. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiêm chủng được ngành y tế phối hợp với lực lượng quân đội, công an và UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện tốt. Các điểm tiêm chủng thực hiện đúng quy trình tiêm chủng, cán bộ y tế và các cán bộ tham gia công tác tiêm chủng luôn nhiệt huyết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh đánh giá: Lâm Đồng nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố cả nước đạt tỉ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cao. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng đến thời điểm hiện nay rất tốt với số lượng người dân tham gia tiêm chủng rất cao. Công tác phối hợp, theo dõi, kiểm tra đôn đốc kịp thời, bám sát tình hình thực tế cơ sở.

Triển khai nhiệm vụ công tác tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng chỉ đạo Sở Y tế tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho đối tượng theo quy định. Huy động các đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các hoạt động chuyên môn trong tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ, tuyệt đối không để vắc xin hết hạn sử dụng.

AN NHIÊN