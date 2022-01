Trường top đầu trung học phổ thông Lâm Đồng

Đó là Trường THPT Di Linh, một trong số ít trường nhiều năm nay giữ vững lá cờ đầu về chất lượng giáo dục nhiều mặt ở cấp THPT tỉnh Lâm Đồng. Và gần đây, trường tiếp tục được Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, cùng đó là trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Với một trường có đến 30% học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng kinh tế khó khăn thì kết quả này thật đáng trân trọng.

Hoạt động về an toàn học đường của học sinh.

• CẤP ĐỘ 3 ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Kết quả được đánh giá lại cấp độ 3 vừa rồi tiếp tục khẳng định vị thế, sự nỗ lực toàn diện của một cơ sở giáo dục. Đoàn đánh giá do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành lập, khảo sát trên 5 tiêu chuẩn với 28 tiêu chí. Có thể khái quát như sau. Về tiêu chuẩn 1 (Tổ chức và quản lý nhà trường), phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu phấn đấu. Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường hoạt động tương đối hiệu quả. Đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ trong trường học; quyền lợi của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh. Môi trường trường học an ninh trật tự, an toàn.

Ở tiêu chuẩn 2 (Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh), trường thực hiện xây dựng chất lượng đội ngũ như là giải pháp đột phá, tạo tiền đề phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, Ban giám hiệu có trình độ, năng lực và tín nhiệm; giáo viên được đánh giá xếp loại 100% từ mức đạt trở lên (trên 85% đạt mức khá, tốt); nhân viên có trình độ chuyên môn đáp ứng vị trí việc làm. Bên cạnh đó, học sinh đảm bảo về độ tuổi về các quyền lợi theo quy định... Về tiêu chuẩn 3 (Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học), từ cảnh quan xanh, sạch, đẹp; phòng học, phòng bộ môn được trang bị khá đầy đủ, đáp ứng khá tốt nhu cầu dạy và học đến thư viện đạt chuẩn; khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải đảm bảo tốt.

Ở tiêu chuẩn 4 (Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội), cha mẹ học sinh nhiệt tình, quan tâm đến học tập của học sinh và các hoạt động giáo dục của trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh tích cực, hiệu quả. Vai trò của Đoàn trường và đội ngũ giáo viên chủ nhiệm được phát huy tích cực... Và ở tiêu chuẩn 5 (Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục), Trường THPT Di Linh thực hiện kế hoạch năm học đúng quy định và cụ thể hóa bằng kế hoạch giảng dạy của trường. Đánh giá ngoài kết luận: cả 5 tiêu chuẩn đều đạt 100% cấp độ 1, 2 và 3; trong đó, số lượng tiêu chí đạt cấp độ 1 và 2 là 28/28; số lượng tiêu chí đạt cấp độ 3 là 20/20. Trường còn đạt 4/6 tiêu chí cấp độ 4.

Nêu thêm vài số liệu về học sinh thể hiện kết quả chất lượng giáo dục của Trường THPT Di Linh nhiều năm nay: Xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên luôn đạt trên 95%, hạnh kiểm yếu dưới 5%, không có học sinh vi phạm vụ việc nghiêm trọng. Xếp loại học lực từ trung bình trở lên và số học sinh khá, giỏi năm học sau tăng hơn năm học trước; học sinh tốt nghiệp THPT giữ vững tỷ lệ trên 99%, luôn vượt mặt bằng chung của tỉnh. Số học sinh tham gia học nghề phổ thông đông và kết quả từ trung bình trở lên đạt cao...

• THÀNH TÍCH NỐI TIẾP

Danh hiệu mấy năm học gần đây, Trường THPT Di Linh đã được vào các năm học 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 và 2020-2021 là tập thể Lao động xuất sắc, nhận Bằng khen của UBND tỉnh; chỉ có năm học 2016-2017, 2018-2019 là Tập thể Lao động tiên tiến vì có giáo viên sinh con thứ 3, nhưng nhà trường vẫn nhận giấy khen của Sở GDĐT.

Dẫn chứng thêm một số thông tin cụ thể năm học 2020-2021. Tập thể đội ngũ 77 cán bộ, giáo viên và nhân viên, cuối năm có 12 Chiến sĩ thi đua cơ sở, tăng 1 người so với năm học trước; 63 Lao động tiên tiến, 2 người hoàn thành nhiệm vụ. Trường có 1.112 học sinh/33 lớp; 1 học sinh giỏi cấp quốc gia (nhiều năm học trước chưa có). Với giải cấp tỉnh, 24 học sinh giỏi, 6 giải thể dục thể thao. Giải Olympic do Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Trường đoạt 20 huy chương. Số học sinh giỏi toàn diện 268 em, vượt hơn năm học trước 55 học sinh; học sinh tiên tiến 573 em, vượt năm học trước 60 học sinh. Kết quả thi tốt nghiệp THPT, Trường THPT Di Linh tuy số lượng thí sinh cao nhất trong số 7 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện (353 học sinh) nhưng là một trong 2 trường THPT ở Di Linh, một trong 36/59 trường THPT toàn tỉnh đạt tỷ lệ 100% thí sinh tốt nghiệp...

Những yếu tố đem lại các thành tích cao và bền vững của Trường THPT Di Linh, Hiệu trưởng Lê Quang Ổn chia sẻ: Trước hết, đảng viên, cán bộ quản lý phải thực sự gương mẫu, tiên phong trong tập thể. Mặt khác, nhà trường xây dựng kế hoạch tháng, tuần chu đáo, cụ thể, sát với thực tế. Phát huy tốt vai trò tập thể, chỉ đạo xây dựng các tổ chuyên môn thành khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Công tác quản lý, giám sát thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thường xuyên; cùng với đó, công tác thi đua, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai trong tất cả các hoạt động của trường... Những bài học kinh nghiệm của Trường THPT Di Linh là nền tảng để cơ sở giáo dục này tiếp tục vươn lên bền vững.

MINH ĐẠO