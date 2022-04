KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Trong vườn hoa các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Viên chức, mỗi đơn vị đều có nét hoạt động đặc thù, phù hợp với từng đơn vị mình. Và, những CĐCS ấy đã góp hết sức mình vào mọi hoạt động của cơ quan, đóng góp sức mình vào thành công của đơn vị.

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Bảo Lộc

CĐCS Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng:

Đánh thức được lòng nhân ái trong mỗi con người

Trong những năm qua, bên cạnh việc chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, với tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, công tác xã hội, từ thiện luôn được CĐCS Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng quan tâm thực hiện. Hàng năm, CĐCS đã chủ động triển khai hoạt động xã hội từ thiện, đồng thời, tham gia hưởng ứng tích cực khi có lời kêu gọi tham gia các hoạt động xã hội từ thiện của các tổ chức, các cấp, các ngành.

CĐCS đã tích cực vận động đoàn viên hưởng ứng tham gia qua đóng góp xây dựng các Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, quỹ Góp vốn công đoàn, Quỹ Mái ấm công đoàn, Quỹ Tương trợ CBCCVC, lao động trong cơ quan, Quỹ Xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, “Đền ơn đáp nghĩa”... và các đợt đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa,... Tổng cộng hàng năm các đoàn viên đóng góp trên dưới 300 triệu đồng/1 năm.

Đặc biệt, trong hơn 10 năm qua, từ nguồn đóng góp hàng tháng của đoàn viên và kêu gọi sự tài trợ, CĐCS Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng xây dựng được 7 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh. Những việc làm trên đã đánh thức được lòng nhân ái trong mỗi con người, làm cho con người gần gũi nhau hơn. Nghĩa cử cao đẹp đó đã thể hiện nghĩa tình “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, động viên, an ủi, giúp đỡ kịp thời những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, tăng sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh tặng giếng nước cho trường học vùng sâu

CĐCS Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng:

Đổi mới hoạt động, đa dạng, phong phú trong hoạt động

Là đơn vị đặc thù vì CĐCS của đơn vị chính là những người làm công tác công đoàn, CĐCS Liên đoàn Lao động tỉnh đặt nhiệm vụ phải liên tục đổi mới công tác công đoàn, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển.

Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan triển khai nội dung phát động thi đua tại hội nghị CBCC; hướng dẫn vận động các bộ phận, cá nhân hưởng ứng, đăng ký thi đua, đăng ký đề tài, giải pháp thực hiện trong năm 2021 và đăng ký việc học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua thực hiện xây dựng người CBCC “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”. Ban Chấp hành CĐCS đã phát động 4 đợt thi đua: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tao”, phong trào thi đua “Đổi mới trong hoạt động Công đoàn”, phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”, “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”,... do Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh phát động. Tham mưu xây dựng kế hoạch vận động quyên góp, ủng hộ đoàn viên và Nhân dân vùng dịch với tổng số hơn 200 tấn hàng. Xây dựng được hàng trăm Tổ an toàn COVID-19 tại các CĐCS nhà máy, doanh nghiệp, góp phần giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất an toàn giữa mùa dịch.

Giáo viên Trường Cao đẳng Nghề hướng dẫn sinh viên trong vườn thực nghiệm

CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt:

Phối hợp hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Là đơn vị trường học, hoạt động phối hợp giảng dạy và nghiên cứu khoa học được CĐCS quan tâm, chú trọng và tạo điều kiện cho các công đoàn viên thực hiện các đề tài mang tính thực tiễn cao, áp dụng vào hoạt động giảng dạy, quản lý của Trường. Nhiều đề tài mang tính thực tiễn cao, ứng dụng vào hoạt động giảng dạy cũng như triển khai trong thực tế. Đặc biệt, trong năm học 2020-2021, có 1 đề tài nghiên cứu khoa học do học sinh, sinh viên thực hiện nhằm giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề cho học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường. Có 2 giải pháp đạt giải khi tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Các Công đoàn viên là giảng viên đã hướng dẫn học sinh, sinh viên thi tay nghề Quốc gia và đạt 3 giải Ba cho các nghề: kỹ thuật chế biến món ăn, công nghệ ô tô, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin; 1 nghề đạt giải Khuyến khích là tự động hóa.

Nhà trường đã tổ chức và tạo điều kiện cho các công đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ như: trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng ngoại ngữ,bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên đang giảng dạy các nghề công nghệ ô tô, quản trị nhà hàng, công nghệ sinh học... Hàng năm, có trên 150 lượt cán bộ giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thúc đẩy đoàn viên công đoàn đã góp phần giúp công tác giáo dục và rèn luyện của nhà trường ngày càng đạt hiệu quả tốt, tỷ lệ sinh viên của trường tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp cao, ngày càng thu hút học sinh - sinh viên.

Hội thao của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng

CĐCS Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng:

Chăm lo đời sống người lao động

Là đơn vị có nhiệm vụ đặc thù, chuyên thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm xe cơ giới các loại, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên mọi nẻo đường, người lao động, đoàn viên công đoàn của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn. Cũng vì vậy, Công đoàn cơ sở đơn vị luôn đặt mục tiêu chăm lo cho sức khỏe, thu nhập, quyền lợi chính đáng của người lao động lên hàng đầu trong những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

CĐCS Trung tâm đã phối hợp cùng cơ quan đảm bảo thu nhập cho người lao động trong đơn vị tương xứng với khối lượng công việc. Các phong trào vận động rèn luyện cơ thể, tập luyện thể dục thể thao, văn nghệ được công đoàn tổ chức thường xuyên nhằm giúp người lao động có sức khỏe tốt, đảm bảo được yêu cầu công việc. Nhiều anh chị em gia đình có việc hiếu hỉ, CĐCS đều tham gia và động viên hết lòng. Trong cơ quan, có đoàn viên không may ốm đau, tử vong, CĐCS đều chung tay lo lắng, chia sẻ. 40 đoàn viên công đoàn của Trung tâm, trong đó có 11 đoàn viên nữ thực sự được làm việc trong một môi trường thân thiện, ấm áp tình đồng nghiệp. Chăm lo cho đoàn viên cả về thu nhập, chia sẻ tình cảm cũng như nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần là nhiệm vụ CĐCS Trung tâm tự hào đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện.

DIỆP QUỲNH