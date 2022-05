Trường Đại học An ninh Nhân dân thăm và làm việc tại huyện Cát Tiên

(LĐ online) - Đoàn Công tác Trường Đại học An ninh Nhân dân do đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường làm Trưởng đoàn; đồng chí Đại tá, PGS. TS Võ Hồng Công - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và một số lãnh đạo chủ chốt các đơn vị nhà trường đã có chuyến khảo sát, trao đổi thực tiễn tại các địa bàn cơ sở huyện Cát Tiên.

Trường Đại học An ninh Nhân dân làm việc với Công an huyện Cát Tiên

Theo đó, trong 2 ngày 7 & 8/5, Đoàn công tác đã đi thực tế, nắm thông tin về tình hình về đời sống của người dân, an ninh - trật tự tại một số địa phương trên địa bàn huyện Cát Tiên. Đồng thời, làm việc với lãnh đạo Công an huyện Cát Tiên để nắm rõ tình hình hoạt động của đơn vị cũng như công tác thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trường Đại học An ninh Nhân dân thăm và tặng quà xã Đồng Nai Thượng

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; góp thêm luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập và báo cáo Bộ Công an tham mưu Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, nhất là tại các tỉnh, thành phố phía Nam có đặc thù về tôn giáo, dân tộc, biên giới, thành thị, nông thôn…

HOÀNG SA